Allegri cambia il Napoli: spunta l’ipotesi falso nove per far rifiatare Hojlund

Lorenzo Lucca non convince e il Napoli affronta un ottobre cruciale: Allegri sta già pensando a soluzioni alternative come falso nueve per gestire gli impegni ravvicinati senza affaticare Hojlund.

Vice Hojlund, Allegri valuta Neres e Vergara per il ruolo

Il centravanti azzurro attraversa un momento critico. Con appena 2 gol segnati dal suo arrivo in azzurro e zero reti in questa stagione, Lucca rappresenta un problema concreto per la rosa. Il tour de force di ottobre, che scatterà il 10 con Napoli-Frosinone, costringerà Allegri a dosare le forze di Hojlund, principale riferimento offensivo, e qui emerge il vuoto lasciato dal numero 9 partenopeo.

La soluzione passa da altri profili. Vergara e Neres come falso nueve sono le opzioni vagliate dall’allenatore bianconero per alternarsi con il danese e dargli respiro nel corso di un mese che richiederà gestione tattica. Hojlund non può giocare ogni tre giorni e necessita di una vera alternativa per evitare sforzi eccessivi.

Lucca continua a deludere il Napoli

Il centravanti continua a essere bloccato da una condizione atletica scadente. Chi lo difende sostiene che Lucca entra in forma solo giocando con continuità, dato che la sua struttura fisica possente rende difficile ritrovare il ritmo quando resta panchina. È un circolo vizioso: non gioca bene perché non è in forma, non entra in forma perché gioca poco. La sosta internazionale doveva servire a risolvere questa incognita, e gli azzurri sperano che il lavoro con Landucci in queste due settimane possa avergli restituito un minimo di brillantezza.

Allegri però non può aspettare. Con il doppio impegno ravvicinato e Hojlund come unica certezza offensiva, le scelte alternative diventano necessarie. Lucca dovrà dimostrare di essere pronto non solo fisicamente, ma anche tatticamente, oppure resterà in panchina mentre il Napoli naviga il mese più denso della stagione con soluzioni diverse. Le alternative “leggere” Neres e Vergara, intanto, stuzzicano le idee dell’allenatore.