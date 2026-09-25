Napoli, Anguissa diventa avversario? Ci pensa il Milan: la situazione

André-Frank Zambo Anguissa è uno dei nomi più discussi in casa Napoli: tante polemiche e insoddisfazione per rendimento e per tenuta fisica. E la situazione contrattuale non sembra avanzare positivamente, tanto che potrebbe salutare per approdare al… Milan!

Il Milan si informa per Anguissa

La situazione contrattuale di Zambo Anguissa tiene banco in casa Napoli: le trattative per il rinnovo di contratto sono in corso, ma nessuno ne assicura la buona riuscita e gli azzurri sono consapevoli della possibilità di separarsi a parametro zero, come ribadito in alcune recenti interviste da Giovanni Manna. Per questo, l’entourage del centrocampista camerunense si muove e allaccia i primi contatti tra i club interessati. Fra questi, secondo Ekrem Konur, c’è anche il Milan, che si è informato sul possibile trasferimento con gli agenti del centrocampista. In questo caso, l’affare di mercato a parametro zero sarebbe interno al campionato di Serie A.

Perché il Napoli non accelera sul rinnovo?

La scadenza del contratto di Frank Anguissa a giugno 2027 dovrebbe mettere ansia al Napoli e dare fretta al direttore sportivo Giovanni Manna di trovare un accordo per l’estensione. Dunque, perché ciò non è ancora successo? In primis, va analizzato il fattore economico: lo stipendio del centrocampista è già elevato e le richieste sono addirittura al rialzo. Inoltre, ci sono anche dei fattori di natura fisico-sportiva: il suo rendimento non sta accontentando la piazza e, come se non bastasse, di recente sta sviluppando una propensione esagerata agli infortuni. Certo, gli azzurri saranno la priorità, ma i saluti non sono da escludere.