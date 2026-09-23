Rinnovo Anguissa, trattativa ancora aperta: buoni rapporti con l’agente ma c’è distanza!

Frank Anguissa e il Napoli non hanno ancora raggiunto un accordo sul rinnovo contrattuale. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, le trattative continuano ma restano distanti sulla questione economica e sulla durata dell’eventuale prolungamento.

Anguissa-Napoli: dialogo aperto ma senza intesa

I colloqui tra il club azzurro e gli agenti del centrocampista proseguono regolarmente. Le relazioni rimangono corrette e costruttive, tuttavia il fronte negoziale presenta ancora ostacoli significativi.

La dirigenza partenopea e lo staff legale del giocatore non hanno trovato la quadra su cifre e scadenza del nuovo contratto. Romano conferma quanto comunicato giorni fa da Manna: il dossier è tutt’altro che concluso e richiede ancora lavoro sostanziale.

Cosa blocca il rinnovo: le cifre non convincono

La distanza economica rappresenta il nodo principale. Non si tratta di una semplice incomprensione procedurale, ma di una reale divergenza sui termini finanziari e sulla lunghezza dell’impegno. Le parti continuano a dialogare, segno che la volontà di trovare una soluzione esiste da entrambi i lati, ma il divario rimane concreto e misurabile. Questo genere di impasse può protrarsi per settimane o risolversi rapidamente a seconda delle concessioni reciproche.

La situazione del rinnovo di Anguissa con il Napoli rimane aperta e instabile. Le prossime settimane diranno se la dirigenza e il giocatore riusciranno a colmare il gap sugli stipendi e sulla durata del contratto, oppure se la trattativa entrerà in una fase di stallo prolungato e, dunque, il calciatore lascerà gli azzurri a parametro zero in estate.