De Laurentiis fa infuriare anche le tifoserie rivali: due striscioni contro il presidente (FOTO)

Le parole di ieri del presidente De Laurentiis non sono andate giù a tutto il mondo ultras. Le tifoserie organizzate di Salernitana e Savoia hanno così risposto con due striscioni molto duri.

La causa dello scontro: cosa ha detto De Laurentiis contro gli ultras

Partiamo da ieri. Nel corso della conferenza stampa all’Associazione della Stampa Estera in Italia, il presidente De Laurentiis ha toccato anche il tema ultras con parole molto dure:

“Io sono contro gli ultras perché il calcio deve essere passione ed educativo per i bambini. Non puoi avere gli hooligans che hanno il concetto ACAB, sono di matrice mafiosa, ‘ndranghetana e camorrista”.

Queste parole non hanno potuto far altro che riaccendere lo scontro fra il presidente e il tifo organizzato napoletano. Ma a rispondergli, stavolta, sono stati anche le tifoserie di altre squadre, che si sono sentite ugualmente ferite da queste parole riguardanti in generale il mondo ultras.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Gli ultras di Savoia e Salernitana rispondono: due striscioni durissimi!

Il primo striscione porta la firma della Curva della Salernitana e recita una risposta netta alle insinuazioni del presidente: “De Laurentiis falla finita, cova nel tuo cuore la malavita! Siamo ultras, non criminali“. Il secondo, invece, è un attacco ancora più duro e aggressivo da parte della tifoseria del Savoia: “Finto moralista: produci film, inventi menzogne e trame…ma resti solo un mercante infame“. Parole durissime, che raccontano di un mondo ultras compatto contro l’attacco del patron del Napoli.