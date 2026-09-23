Napoli, ADL sul nuovo centro sportivo a Qualiano: 10 campi su 17 ettari di superficie!

De Laurentiis annuncia il centro sportivo a Qualiano con 10 campi calcio e 7500 metri quadri di uffici su 17 ettari e mezzo per la prima squadra e le giovanili azzurre.

De Laurentiis: la ricerca durata mesi per trovare l’area perfetta

Il presidente del Napoli ha rivelato i dettagli del progetto durante una conferenza stampa a Roma, dove è stato premiato con il Premio Sportivo alla Carriera dall’Associazione della Stampa Estera in Italia.

La strada verso la realizzazione della nuova struttura non è stata lineare: De Laurentiis ha spiegato come la ricerca del terreno ideale si sia rivelata più complessa del previsto, tra verifiche sulla proprietà e scoperte inaspettate durante le indagini preliminari. Il patron ha riferito:

“Il discorso del centro sportivo è stato complicato. Avevamo individuato un terreno, ma a Napoli andando avanti nelle verifiche si scoprono situazioni che diventano divertenti e allo stesso tempo patetiche. Adesso, però, a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo: lì realizzeremo dieci campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi, destinati alla prima squadra e a tutto il settore giovanile”.

Una visura catastale ha rivelato un’opzione di affitto scaduta su una prima location, costringendo il club a ricominciare da zero. De Laurentiis ha affidato a un agronomo proveniente da Firenze il compito di ispezionare 27 localizzazioni diverse, valutando la qualità dei terreni e l’eventuale presenza di inquinamento.

Qualiano: come è arrivata la soluzione finale

A Qualiano, invece, il Napoli ha identificato la soluzione ideale: 17 ettari e mezzo di superficie su cui costruire dieci campi da calcio e una struttura di 7500 metri quadri destinata a uffici e spogliatoi.

Lo spazio sarà condiviso dalla prima squadra e dall’intero settore giovanile azzurro, centralizzando operazioni che attualmente risultano frammentate. La scelta di Qualiano rappresenta il punto di arrivo di una strategia che ha privilegiato la qualità del terreno e la praticabilità logistica rispetto alla prossimità geografica con il centro di Napoli.