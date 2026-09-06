Inter-Napoli, le pagelle dei quotidiani: sotto attacco Badiashile, Allegri e non solo

Il giorno dopo Inter-Napoli porta tanta amarezza per i tifosi azzurri. La squadra di Allegri ha buttato via un doppio vantaggio ed è uscita da San Siro sconfitta. Partono quindi i processi: sul banco degli imputati, l’allenatore Allegri, il neo acquisto Badiashile e a sorpresa anche Antonio Vergara.

Badiashile sotto accusa dopo Inter-Napoli

Le pagelle dei quotidiani ci vanno giù duro con Badiashile. Il difensore, arrivato quest’estate dal Chelsea, si è reso protagonista di un debutto da incubo: inserito da Allegri per proteggere il risultato, si è subito fatto anticipare da Thuram sul gol del 2-2 interista. Il commento del Corriere dello Sport, che lo giudica con un 4.5, è beffardo: “Non giocava dal 7 marzo e si è visto“. La Gazzetta dello Sport lo giudica con un 5, ma prende di mira anche la scelta di inserirlo in campo: “Colpa sua, ma anche di chi ha inserito un difensore nuovo che non giocava da una vita nel momento più delicato“. Le responsabilità, quindi, vanno condivise con Max Allegri.

I cambi di Allegri non convincono

L’allenatore ne esce male in tutti i giudizi. La Gazzetta dello Sport, lo giudica con un 5.5, criticando la fase difensiva: “Non è da vero Max prendere 3 gol così: ha chiamato avanti l’Inter con dei cambi timidi“. Il Corriere dello Sport, ci va giù ancora più duro con un 5: “La partita si era messa nel migliore dei modi, ma il Napoli si chiude troppo presto. Le sostituzioni non convincono“.

Sicuramente, la scelta di inserire Badiashile da parte di Allegri non è stata premiata, come ammesso dall’allenatore stesso nel post-gara. Il suo cambio ha reso il Napoli timoroso e tolto certezze difensive invece di aggiungere solidità.

Anche Vergara nel mirino della critica

A sorpresa, però, nel mirino delle pagelle finisce anche un azzurro meno chiacchierato. Si tratta anche di Antonio Vergara, considerato da La Gazzetta dello Sport come il peggiore del Napoli. Il giudizio lo punisce con un 5: “Si fa notare solo per un’ammonizione. Giocare lì in mezzo non è il suo mestiere“. Anche il Corriere dello Sport giudica con un 5 la sua prova: “Temporeggia troppo nel liberarsi del pallone davanti, attirando il pressing nerazzurro“. La sua prova non sarà forse stata indimenticabile, ma ha mostrato comunque sprazzi di personalità in un contesto difficile e in un ruolo nuovo per lui in azzurro.

Il Napoli esce da San Siro leccandosi le ferite. Ci sarà da riflettere sugli errori commessi che hanno causato la rimonta dell’Inter, anche se resta una prestazione sicuramente migliore rispetto alle prime due gare.