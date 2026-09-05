Allegri ammette: “Forse meglio una scelta diversa”, poi indica in cosa deve migliorare il Napoli

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn al termine di Inter-Napoli, gara chiusa con una beffarda sconfitta. Il tecnico ammette che forse l’ingresso di Badiashile non è stata forse la scelta giusta, recriminando una fase difensiva migliorabile.

Allegri predica tranquillità

Ai microfoni Dazn, Max Allegri ha descritto la partita come una gara divertente e strana:

“Per gli spettatori è stata una partita divertente, per noi un po’ meno. Purtroppo loro sono davvero bravi e forti, hanno cambiato ritmo e ci hanno creato difficoltà. Sul primo gol ci siamo fermati perché pensavamo che la palla fosse fuori. Ma il calcio è questo, potevamo fare gol noi e l’hanno fatto loro”.

L’allenatore però chiede ancora calma all’ambiente invece dei giudizi affrettati:

“C’è da migliorare, rimane la prestazione. Abbiamo avuto situazioni favorevoli già nel primo tempo. Poi nel secondo dopo il 2-0 loro sono stati bravi, nel primo tempo avevamo subito poco. Bisogna rimanere sereni, in questo momento paghiamo troppo gli errori, bisogna limitarli. Poi la condizione della squadra crescerà, siamo solo all’inizio”.

L’ammisione sul cambio di Badiashile

Sul discusso cambio di Badiashile, Allegri ammette l’infelicità della scelta:

“Il calcio non ha una logica, dovevamo difendere dentro l’area e ho preso gol dentro l’area. Forse era meglio che facevo cose diverse. Ma bisogna accettarla e andare avanti tranquilli”.

L’allenatore si sofferma poi su alcuni singoli, con una tirata d’orecchie per Alisson Santos:

“Vergara ha fatto molto bene, nella prima da mezzala. Poi bisogna migliorare, nel primo tempo Alisson stoppa la palla con la suola 4 volte e la perde sempre. Bisogna migliorare in situazioni simili, in partite così ogni errore è pesante per perdere queste partite. Ma Alisson deve ancora trovare la condizione, viene da un infortunio lungo”.

Allegri sulla fase difensiva: “Da migliorare, ma poi vengo travisato”

L’allenatore si sofferma poi su un suo cruccio come la fase difensiva, che reputa un aspetto su cui dover assolutamente migliorare: