Napoli, i nuovi valori della rosa: Hojlund in testa. La gerarchia dei prezzi azzurri

Il calciomercato ha consegnato al Napoli la rosa con cui affrontare la prima parte della stagione 2026/27 e permette anche di aggiornare la fotografia economica dell’organico azzurro. Secondo le valutazioni di Transfermarkt, il valore complessivo della squadra si aggira intorno ai 432,5 milioni di euro.

Una cifra che naturalmente non rappresenta il prezzo di vendita fissato dal club per ogni calciatore, ma una stima del valore di mercato. A comandare la graduatoria interna è Rasmus Højlund, ormai diventato anche dal punto di vista patrimoniale uno dei principali punti di riferimento del progetto del Napoli.

Hojlund davanti a tutti: McTominay e Buongiorno sul podio

Højlund viene valutato 60 milioni di euro e stacca nettamente tutti i compagni. Alle sue spalle c’è Scott McTominay a quota 40 milioni, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Alessandro Buongiorno, valutato 30 milioni.

Subito dietro emerge Alisson Santos: il brasiliano ha raggiunto una quotazione di 28 milioni ed è uno degli asset più interessanti della rosa. David Neres si ferma a 23 milioni, mentre Sam Beukema e Noa Lang valgono 22 milioni ciascuno.

Nella fascia dei 20 milioni trovano spazio Billy Gilmour, Vanja Milinković-Savić e Lorenzo Lucca. Il nuovo arrivato Benoît Badiashile parte invece da una valutazione di 15 milioni, la stessa di Mathías Olivera, Frank Anguissa e Antonio Vergara.

Napoli, il valore dei senatori scende con l’età

La classifica conferma come valore sportivo e valore di mercato non coincidano necessariamente. Kevin De Bruyne, nonostante il curriculum internazionale, è valutato 8 milioni di euro. Giovanni Di Lorenzo è a 7,5 milioni, Matteo Politano a 5 e Leonardo Spinazzola a 3,5.

Età, durata dei contratti e possibilità di futura rivendita incidono inevitabilmente sulle stime. Per questo alcuni dei calciatori più importanti nelle gerarchie tecniche di Allegri risultano alle spalle di profili più giovani e con maggiori margini di crescita economica.

Valore rosa Napoli 2026/27: la classifica completa

Posizione Giocatore Valore di mercato 1 Rasmus Højlund 60 milioni € 2 Scott McTominay 40 milioni € 3 Alessandro Buongiorno 30 milioni € 4 Alisson Santos 28 milioni € 5 David Neres 23 milioni € 6 Sam Beukema 22 milioni € 6 Noa Lang 22 milioni € 8 Billy Gilmour 20 milioni € 8 Vanja Milinković-Savić 20 milioni € 8 Lorenzo Lucca 20 milioni € 11 Benoît Badiashile 15 milioni € 11 Mathías Olivera 15 milioni € 11 Frank Anguissa 15 milioni € 11 Antonio Vergara 15 milioni € 15 Rafa Marín 12 milioni € 15 Giovane 12 milioni € 17 Amir Rrahmani 10 milioni € 17 Stanislav Lobotka 10 milioni € 19 Alex Meret 8 milioni € 19 Kevin De Bruyne 8 milioni € 21 Giovanni Di Lorenzo 7,5 milioni € 22 Luca Marianucci 7 milioni € 23 Matteo Politano 5 milioni € 24 Costantino Favasuli 4 milioni € 25 Leonardo Spinazzola 3,5 milioni € 26 Nikita Contini 400 mila € 27 Claudio Pugliese Valore non disponibile

Fonte valori: Transfermarkt. Le quotazioni rappresentano stime di mercato e possono essere aggiornate nel corso della stagione. Il valore complessivo della rosa può presentare lievi differenze rispetto alla somma delle singole quotazioni per arrotondamenti e giocatori senza una valutazione individuale disponibile.