Napoli e gli svincolati di lusso: le occasioni a costo zero da settembre

Benzema, Icardi e altri svincolati di lusso rimangono disponibili dopo la chiusura del calciomercato italiano del 1° settembre. Tra questi figurano quattro ex giocatori del Napoli ancora in cerca di squadra, profili che potrebbero interessare ad Allegri.

Gli svincolati di serie A: nomi pesanti ancora sul mercato

La finestra di mercato italiana si è ufficialmente conclusa il 1° settembre, ma il panorama degli svincolati rimane ricco di opportunità. Karim Benzema, Mauro Icardi, Jadon Sancho, Riyad Mahrez e Marcelo Brozovic rappresentano profili di altissimo livello ancora in attesa di una destinazione. Questi calciatori possiedono esperienza internazionale e qualità tecniche indiscusse, eppure restano fuori dai rispettivi organici.

Le richieste economiche costituiscono il principale ostacolo. Abituati a ingaggi importanti nelle loro precedenti esperienze, questi giocatori pongono condizioni salariali che molti club italiani faticano a sostenere. La situazione crea però uno scenario particolare: le società che accettano di investire in questi profili ottengono talento consolidato senza spendere sul cartellino.

Napoli: quattro ex azzurri in cerca di squadra

Tra gli svincolati emergono quattro calciatori che hanno indossato la maglia azzurra in passato. Edinson Cavani, Elseid Hysaj, Raúl Albiol e Leonardo Pavoletti costituiscono un gruppo di veterani con esperienza consolidata nel calcio italiano. Cavani, in particolare, mantiene una reputazione importante nonostante gli anni trascorsi.

La domanda che circola negli ambienti azzurriè diretta: potrebbero questi profili interessare a Massimiliano Allegri? La risposta dipende dalle strategie di mercato del Napoli e dalla disponibilità economica per stipendi da top player. Alcuni di questi nomi potrebbero rappresentare soluzioni low-cost per emergenze o rotazioni, ma difficilmente rientrerebbero nei piani centrali di una big. Gli ex azzurri rimasti svincolati, tuttavia, non risultano tra i profili osservati per il club di De Laurentiis in questa fase della stagione.