McTominay si opera a Liverpool: decisa la data. Intanto il rinnovo resta in sospeso

Scott McTominay affronterà un intervento di ablazione in Inghilterra per risolvere il problema di aritmia cardiaca. Il centrocampista del Napoli ha scelto di operarsi nel Regno Unito, vicino a Manchester, con il recupero previsto in quattro settimane.

McTominay: l’operazione a inizio settimana

L’intervento è programmato probabilmente per martedì prossimo. McTominay vuole trascorrere i giorni immediatamente successivi all’operazione con la famiglia nel Regno Unito, per poi iniziare il recupero graduale tra l’Inghilterra e Napoli. Il centrocampista ha rassicurato tutti sulla natura dell’intervento: non sarà una cosa lunga, ma un ostacolo da superare. Lo staff medico azzurro ha già pianificato il protocollo di rientro, che prevede quattro settimane di controlli e ulteriori accertamenti prima del ritorno in campo.

La comunicazione ufficiale del Napoli nei giorni scorsi aveva già informato i tifosi della situazione. McTominay ha voluto gestire personalmente questa fase delicata, scegliendo di affidarsi alle strutture ospedaliere inglesi dove ha costruito la sua carriera prima di approdare in azzurro. La decisione di rimanere vicino a casa durante la convalescenza è stata presa per garantire il massimo supporto familiare durante il recupero.

Rinnovo McTominay: distanza tra Napoli e l’agente

Quale la situazione contrattuale? Tra le richieste dell’agente e le volontà del club c’è stata distanza nelle trattative per il rinnovo. Come rivela Il Mattino, il Napoli intende trattenere McTominay ma deve accelerare per evitare situazioni come quella di Kvaratskhelia: al termine di questa stagione lo scozzese sarà già in scadenza. L’ingaggio attuale si aggira su quasi 4 milioni di euro con bonus, cifra che il club è disposto ad adeguare senza però spingersi oltre i 6 milioni netti corrisposti a De Bruyne.

In estate non sono arrivate offerte concrete dall’esterno per il centrocampista, segnale della volontà del Napoli di mantenerlo in rosa. Le trattative per il rinnovo riprenderanno solo quando McTominay avrà completato il recupero dall’intervento. Il club azzurro vuole chiudere la questione rapidamente: permettere che il contratto scada a giugno comporterebbe il rischio concreto di perderlo a parametro zero o di vederlo attratto da altre big europee in finale di stagione.

McTominay rientrerà nel progetto del Napoli una volta completati i controlli medici post-operatori. Il centrocampista avrà davanti almeno quattro settimane di lavoro differenziato prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo. Nel frattempo, la dirigenza azzurra dovrà accelerare sulle trattative contrattuali per evitare ulteriori complicazioni nel Napoli dei prossimi mesi.