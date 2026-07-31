Ultim’ora Sky: si avvicina al Napoli: apertura al prestito

Federico Gatti scala le gerarchie della difesa azzurra. Secondo Sky Sport, il centrale bianconero ha superato la concorrenza per il Napoli e la Juventus ha già dato l’apertura al trasferimento.

Gatti supera Badiashile: la pole position del Napoli

Il difensore della Juventus avanza rispetto agli altri profili valutati dalla dirigenza partenopea. Come rivela Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, Gatti sta guadagnando posizioni nella lista dei candidati azzurri, sorpassando nomi come Benoît Badiashile. La convergenza è totale: Massimiliano Allegri lo ha già allenato e lo voleva anche al Milan, mentre Giovanni Manna aveva tentato di portarlo al Napoli nella scorsa stagione.

L’operazione prende forma su una base solida. Prestito con obbligo di riscatto la formula che la Juventus ha messo sul tavolo. I bianconeri non oppongono resistenza alla partenza del giocatore e hanno già segnalato disponibilità al club di De Laurentiis per chiudere l’affare nei tempi brevi.

Il Napoli deve fare spazio: la condizione per Gatti

Quale ostacolo rimane? Gli azzurri devono prima realizzare una cessione importante prima di definire l’operazione con il difensore juventino. La società non intende muoversi subito: dipenderà dalle uscite. Se arriveranno i fondi da una partenza eccellente, allora Gatti diventerà l’acquisto concreto. In caso contrario, il Napoli valuterà se attendere un’occasione ancora più vantaggiosa sul mercato.

La finestra estiva 2026 vede il club partenopeo operare con cautela tattica. Altre situazioni rimangono aperte: quella di Gutierrez in uscita potrebbe liberare risorse economiche decisive. Rafa Marin, invece, non si muove da Napoli secondo le ultime indiscrezioni. Nel frattempo, il Napoli continua a monitorare anche il nome di Badiashile, anche se Gatti ha ormai conquistato la priorità nelle valutazioni tecniche della dirigenza.

Entro le prossime settimane di agosto, il Napoli dovrà sciogliere i nodi sulle cessioni. Solo allora la trattativa con Gatti potrà entrare nella fase definitiva e trasformarsi in un accordo ufficiale con la Juventus.