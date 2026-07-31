Gutierrez al Bayer Leverkusen: attesa decisione finale del Napoli. Cosa frena la cessione

Miguel Gutierrez nel mirino del Bayer Leverkusen con offerta ufficiale: gli azzurri valutano la cessione dello spagnolo dopo una sola stagione.

Gutierrez: il Bayer presenta l’offerta ufficiale

Il Bayer Leverkusen ha mosso il primo passo concreto per Miguel Gutierrez. Come rivela Fabrizio Romano, la società tedesca ha inoltrato un’offerta ufficiale al Napoli per il terzino sinistro, intenzionata a utilizzarlo come sostituto di Grimaldo. La trattativa entra nella fase decisiva: il club partenopeo ora deve valutare se accettare la proposta oppure trattenere il giocatore. Gutierrez, arrivato dal Girona per circa 18 milioni di euro, ha completato una stagione in azzurro senza incidere particolarmente.

Napoli: tre terzini sinistri e una scelta obbligata

La rosa del Napoli nel ruolo conta attualmente tre alternative: Gutierrez, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola. Questa abbondanza numerica costringe la società a fare scelte di mercato. Olivera è stato indicato nelle settimane precedenti come il principale candidato alla partenza, ma in assenza di offerte concrete per l’uruguaiano, il focus si è spostato sullo spagnolo. La cessione di Gutierrez comporterebbe liquidità immediata senza sacrificare le alternative tattiche disponibili per il nuovo ciclo tecnico.

La proposta del Bayer rappresenta un’opportunità per il Napoli di recuperare investimento su un giocatore che non ha rispettato tutte le aspettative della prima stagione. La decisione finale rimane nelle mani della dirigenza partenopea, che dovrà bilanciare la necessità di ricavare risorse economiche con la valutazione tattica della profondità in difesa. Nelle prossime ore arriverà la comunicazione ufficiale del club su Gutierrez e il suo futuro al Bayer Leverkusen.