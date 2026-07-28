Badiashile al Napoli, svolta dell’ultima ora: i dettagli dell’offerta

Badiashile e il Napoli avrebbero raggiunto l’intesa totale: si tratterebbe di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto. Il difensore francese del Chelsea rappresenta la prima scelta per la difesa azzurra in questa sessione estiva di calciomercato.

Badiashile-Napoli: i dettagli dell’affare con Chelsea

Il direttore Manna avrebbe definito ogni aspetto economico con il club londinese e con lo stesso giocatore. L’operazione segue lo schema del prestito con obbligo o diritto di riscatto, formula che consente al Napoli di distribuire l’investimento nel tempo. In caso di riscatto, Badiashile firmerebbe un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro netti più bonus. Una soluzione che rispecchia le esigenze finanziarie degli azzurri e le ambizioni del difensore francese di restare stabilmente in Serie A.

La decisione finale spetta ora al Napoli. Il club ha già completato le valutazioni tattiche e tecniche, ha verificato la compatibilità con il progetto difensivo. Resta da formalizzare l’accelerazione conclusiva che trasformi l’accordo in firma ufficiale. Chelsea ha dato il via libera, Badiashile ha accettato le condizioni: manca solo l’ultimo passo burocratico.

Il piano B: Todibo del West Ham in standby

Nel caso il Napoli decidesse di non chiudere con il difensore del Chelsea, Manna ha già pronto un’alternativa. Jean-Claire Todibo del West Ham rappresenta il piano B della dirigenza partenopea. Una scelta che garantisce comunque profilo internazionale e esperienza in competizioni europee, anche se Badiashile rimane la priorità assoluta della sessione estiva.

Badiashile porterebbe a Napoli esperienza consolidata nel calcio di altissimo livello, già abituato ai ritmi della Premier League con la maglia del Chelsea. Le prossime ore definiranno se il Napoli sceglierà di accelerare e completare l’operazione di calciomercato con il difensore francese o se rivaluterà la strategia d’acquisto.