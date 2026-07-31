Nuovo stadio Napoli, annuncio di De Laurentiis per il Centenario? Cosa filtra

De Laurentiis punta su uno stadio di proprietà: il Napoli ha individuato l’area dell’ex Raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio per costruire un impianto moderno da 70mila posti.

Lo stadio nuovo: De Laurentiis abbandona il Maradona

La decisione del patron azzurro segna una piega decisiva nel progetto infrastrutturale del club. Ha abbandonato definitivamente l’idea di investire sul Maradona per concentrare gli sforzi su una struttura completamente nuova, dove il Napoli possa incassare i ricavi necessari a mantenersi competitivo in Italia e in Europa.

Come rivela Repubblica, il club ha già individuato il terreno: 38 ettari dell’ex Raffineria Q8 situati a San Giovanni a Teduccio. L’area è attualmente sottoposta a bonifica, che si concluderà tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Il progetto prevede un impianto moderno capace di ospitare 70mila spettatori, adattamento del precedente piano elaborato per il Caramanico nella zona di Poggioreale.

Chiavelli rivela la lettera d’intenti: quando arriva l’annuncio ufficiale

L’amministratore delegato Andrea Chiavelli ha svelato pubblicamente l’esistenza della lettera d’intenti sottoscritta con Q8 Italia durante la presentazione di Massimiliano Allegri al teatro San Carlo. Non è escluso che domani, durante la festa per il Centenario in Piazza Plebiscito, arrivi l’annuncio ufficiale del progetto.

Questa mossa rappresenta una strategia radicalmente diversa rispetto alle ipotesi precedenti. De Laurentiis ritiene che solo uno stadio di proprietà consenta al Napoli di generare i flussi economici indispensabili per competere ai massimi livelli. La bonifica del sito, pur terminando nel 2028, non rappresenta un ostacolo insormontabile: i tempi della realizzazione permettono al club di procedere con le autorizzazioni amministrative nei prossimi mesi.

Quale vantaggio porta questa soluzione? Un impianto nuovo garantisce margini commerciali superiori rispetto a una ristrutturazione, oltre a infrastrutture moderne per hospitality e servizi. Il Napoli avrebbe il controllo totale dei ricavi da biglietteria, hospitality e naming rights, elemento cruciale per stabilizzare il bilancio della società.

Il cronoprogramma rimane serrato ma realistico. La bonifica si conclude entro i primi mesi del 2028, lasciando spazio per l’inizio dei lavori già nel 2029. Con una gestione ottimale dei tempi, lo stadio potrebbe essere operativo entro il 2032-2033, permettendo al Napoli di pianificare la propria crescita su fondamenta economiche molto più solide rispetto alla situazione attuale.