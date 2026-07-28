Centenario Napoli, il programma completo del 1° agosto: orari, attività, dove e come accedere

Napoli scende in piazza il 1° agosto per celebrare il centenario del club: processione azzurra da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito, spettacoli diffusi e ospiti d’eccezione trasformeranno il centro città in una lunga festa.

Centenario Napoli: la processione attraversa i simboli della città

La celebrazione inizierà alle 19.26, orario simbolico che richiama il 1926-2026. Da Piazza Carità fino a Piazza del Plebiscito, quattrocento artisti tra musicisti, attori e ballerini animeranno un percorso di circa due chilometri. Sette quadri musicali e cinque quadri artistici accompagneranno cittadini e visitatori attraverso i luoghi che hanno costruito l’identità storica di Napoli. L’arrivo in Piazza del Plebiscito è previsto intorno alle 20.26.

Il centenario rappresenta il momento in cui la città si riappropria del proprio sguardo, trasformando il club in primo ambasciatore culturale di Napoli nel mondo.

Leggende e attuali a confronto: le coppie storiche sul palco

Il momento più atteso sarà l’incontro tra il passato e il presente del club. Oltre venti leggende del Napoli incontreranno una delegazione dei calciatori attuali in coppie appositamente create. Neres sarà con Careca, Di Lorenzo sarà accanto a Bruscolotti, Vergara con Hamsik, McTominay con Alemao. Lo spettacolo in Piazza del Plebiscito, della durata di circa novanta minuti, sarà condotto da Serena Autieri e Alessandro Siani con ospiti musicali e artistici ancora in sospeso.

Tra gli ospiti confermati figurano Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Maurizio De Giovanni e Cristiana Dell’Anna, che omaggeranno la città attraverso il palco della manifestazione.

La festa diffusa: maxischermi, Pizza Village e spettacolo pirotecnico

Per rendere l’evento accessibile a tutta la popolazione, il Napoli ha organizzato una festa diffusa su più fronti. Dalle 20 fino al termine della serata, un maxischermo in Piazza Municipio trasmetterà quanto accadrà in Piazza del Plebiscito. Un’edizione speciale del Pizza Village offrirà gratuitamente pizza Margherita e bevande grazie agli sponsor del club, garantendo che nessuno rimanga escluso dalle celebrazioni.

Dalle 22.30 partirà la Notte Azzurra, uno spettacolo di videoproiezioni artistiche e fuochi d’artificio che trasformeranno i monumenti simbolo di Napoli: Palazzo Reale, Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo diventeranno tela di luci e colori azzurri. Spettacoli pirotecnici illumineranno sia Piazza del Plebiscito sia Castel dell’Ovo, permettendo a tutta la città di seguire lo show. Il gran finale sarà un DJ set con Radio Kiss Kiss e uno spettacolo di fuochi sul Golfo di Napoli intorno alla mezzanotte.

Accesso gratuito in Piazza del Plebiscito: ecco come funziona

Come si accede agli spettacoli? Per gestire i flussi di persone rispettando le normative di safety e security, sarà necessario accreditarsi attraverso un portale online che aprirà domani alle 15. Gli accrediti sono completamente gratuiti e ogni utente potrà scaricare due titoli di accesso. Una volta in Piazza del Plebiscito, i visitatori mostreranno il QR Code scaricato per l’ingresso.

Centenario Napoli 1° agosto 2026: programma, orari e luoghi degli eventi

Qual è il programma del Centenario del Napoli? Le celebrazioni principali si svolgeranno sabato 1° agosto 2026 nel centro della città, con accesso gratuito. Di seguito il riepilogo completo con orari, luoghi, spettacoli e modalità di ingresso.