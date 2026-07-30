Addio al Napoli, non viaggia per Castel di Sangro: accordo chiuso e cessione

Jesper Lindstrom lascia il Napoli: l’accordo con lo Schalke 04 è totale, restano da limare solo i dettagli sulla formula del trasferimento.

Il danese non sarà presente al ritiro di Castel di Sangro, confermando l’imminenza della cessione. Repubblica annuncia che Lindstrom diventa il primo esubero pesante in partenza dalla rosa azzurra, mentre il club ha già ufficializzato il programma estivo abruzzese con dieci sedute aperte ai tifosi e tre amichevoli internazionali previste per agosto: il 5 contro l’Osasuna, l’8 contro il Celta Vigo e il 12 contro l’Aris di Salonicco.

Lindstrom fuori dal ritiro: la cessione si concretizza

L’assenza di Lindstrom da Castel di Sangro non è una sorpresa tattica, ma il segnale concreto che la trattativa con lo Schalke 04 ha raggiunto il punto di non ritorno. Gli azzurri hanno già pianificato l’organico per il ritiro abruzzese sapendo che il danese non avrebbe partecipato. La formula del trasferimento rimane in via di definizione, ma l’intesa di massima tra il club tedesco e il calciatore elimina qualsiasi incertezza sulla destinazione finale.

Nel frattempo, il Napoli attende l’arrivo dei cinque reduci dal Mondiale: McTominay, De Bruyne, Lukaku, Olivera e Lang si aggregheranno al gruppo nel corso della preparazione, permettendo al tecnico Allegri di completare la rosa per le tre amichevoli internazionali di agosto. La struttura del ritiro prevede anche otto sedute a porte chiuse e cinque mezze giornate di riposo concesse ai giocatori.

Lindstrom verso la Bundesliga: i tempi della chiusura

La partenza di Lindstrom rappresenta il primo movimento pesante in uscita dalla rosa napoletana nella sessione estiva 2026. Lo Schalke 04 ha trovato l’accordo con il calciatore, accelerando i tempi rispetto alle iniziali previsioni. I dettagli amministrativi della cessione verranno definiti nei prossimi giorni, ma l’intesa sostanziale consente al danese di pianificare il suo trasferimento in Bundesliga senza ulteriori complicazioni.

Con Lindstrom ormai fuori dal progetto, Allegri potrà concentrare il lavoro tattico su chi rimane nella rosa per il calciomercato Napoli estivo. I cinque internazionali in arrivo completeranno l’organico per la stagione che inizierà con le tre amichevoli abruzzesi.