Mercato Napoli, la strategia per chiudere il colpo: formula alla Alisson Santos

Badiashile e il Napoli: la trattativa con il Chelsea ruota su cifre concrete. Prestito oneroso da 3 milioni, ingaggio da 2,5 milioni e diritto di riscatto a 20 milioni. Lo schema finanziario disegnato dagli azzurri segue il modello Alisson, calibrato sulla sostenibilità.

Badiashile al Napoli: l’offerta strutturata al Chelsea

Il difensore centrale francese del Chelsea rappresenta la priorità assoluta per il reparto arretrato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i contatti tra Napoli e Blues sono già stati avviati. La dirigenza partenopea ha proposto uno schema di prestito oneroso che consentirebbe di distribuire l’investimento su più annualità, riducendo l’impatto economico immediato. Le cifre sono precise: 3 milioni per il prestito annuale, 2,5 milioni di stipendio lordo, 20 milioni per il riscatto obbligatorio o facoltativo. Se il Chelsea accetterà, Badiashile diventerà il colpo difensivo della sessione estiva.

La sostenibilità economica guida ogni mossa della società. Il Napoli intende seguire per quest’operazione la linea seguita con successo per Alisson Santos: acquistato in prestito, testato e poi riscattato. Questo modello operativo consente di rinnovare il reparto difensivo senza gravare eccessivamente sulle casse. Contemporaneamente, la dirigenza lavora per sfoltire una rosa attualmente sovradimensionata.

Badiashile non è l’unica pista: le alternative sullo sfondo

Jean-Clair Todibo ha perso posizioni nelle gerarchie di valutazione. Oumar Solet dell’Udinese prende quota e i primi contatti sono già stati avviati. La rosa difensiva del Napoli comprende Amir Rrahmani, Rafa Marin, Marianucci, Buongiorno e Beukema, ma molti elementi restano in bilico tra infortuni e situazioni ancora da definire. L’arrivo di Badiashile comporterebbe un riassetto complessivo del reparto.

Qual è il valore aggiunto del francese? Esperienza internazionale, fisicità e adattabilità tattica. Badiashile conosce già il calcio europeo di altissimo livello e non avrebbe bisogno di tempi lunghi di ambientamento. La Premier League lo ha temprato, la Serie A rappresenterebbe un passo naturale nella sua progressione. Se la trattativa andrà in porto entro i prossimi giorni, il Napoli avrà risolto il principale nodo del calciomercato estivo e potrà dedicarsi alle altre priorità.

L’offerta al Chelsea per Badiashile definisce il profilo strategico della sessione. Il Napoli punta su giocatori esperti, solidi dal punto di vista fisico e tattico, acquisiti con modalità che non compromettono l’equilibrio di bilancio. Badiashile risponde a tutti questi criteri e rappresenta la scelta più logica per completare la difesa in vista della nuova stagione.