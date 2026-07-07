Amichevoli Napoli 2026: calendario, date e avversari di Dimaro e Castel di Sangro

Il Napoli di Allegri scende in campo per la prima volta il 22 luglio 2026, contro l’Arezzo a Dimaro Folgarida. È l’inizio di un precampionato diviso in due fasi: Val di Sole e Castel di Sangro. Tutte le date, gli avversari e le informazioni utili per seguire le amichevoli estive degli azzurri.

Amichevoli di Dimaro (17-27 luglio 2026)

Due partite in programma alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida, entrambe con fischio d’inizio alle 18.00:

Data Partita Ora Sede Mercoledì 22 luglio Napoli vs Arezzo 18:00 SKI.IT Arena, Dimaro Folgarida Domenica 26 luglio Napoli vs Carrarese 18:00 SKI.IT Arena, Dimaro Folgarida

Sono le prime partite ufficiali di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. La squadra arriva a Dimaro il 17 luglio e riparte il 27, dopo dieci giorni di doppi allenamenti a Carciato. Le amichevoli di Dimaro sono tradizionalmente le più accessibili ai tifosi: la SKI.IT Arena è piccola, l’atmosfera raccolta, e la distanza dai giocatori è minima rispetto al Maradona.

Amichevoli di Castel di Sangro (in aggiornamento)

Dopo Dimaro, il Napoli si sposta a Castel di Sangro in Abruzzo per la seconda fase del precampionato. Le date esatte e gli avversari della fase abruzzese non sono ancora stati comunicati ufficialmente. Questa pagina verrà aggiornata non appena il club renderà disponibile il calendario completo.



Queste le date ufficiose:

Le partite sono:

5 agosto

8 agosto

12 agosto

Storicamente, le amichevoli di Castel di Sangro vedono avversari di livello più alto rispetto a Dimaro, con squadre di Serie A o club stranieri. Nel 2025 il Napoli aveva affrontato avversari di caratura internazionale nella fase abruzzese.

Come vedere le amichevoli in tv o streaming

Le amichevoli estive del Napoli non hanno una copertura televisiva garantita, ma negli ultimi anni il club ha trasmesso almeno alcune partite sui propri canali digitali. SSC Napoli TV su YouTube è il riferimento principale per le dirette in chiaro. Per le amichevoli di Dimaro, la presenza fisica rimane l’opzione migliore: l’ingresso è gratuito o a prezzi simbolici, e i posti si esauriscono presto.

Come arrivare a Dimaro per le amichevoli

Dimaro Folgarida si trova in Val di Sole, in Trentino. In auto, dall’autostrada del Brennero (A22) si esce a Trento Nord o Cles, poi si segue la statale per la Val di Sole. Da Napoli il viaggio è di circa 9-10 ore. Per chi viene da più vicino, l’aeroporto di Verona è lo scalo più pratico, con auto a noleggio.

La SKI.IT Arena è nel centro di Dimaro: una volta arrivati in paese, la si trova subito. I parcheggi nelle vicinanze si riempiono nelle ore precedenti le amichevoli.