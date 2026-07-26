Napoli-Carrarese, Allegri: “C’è una data chiave in questo ritiro. De Buyne? Tecnicamente abbastanza bravo. Sul mercato…”

Massimiliano Allegri traccia il bilancio della seconda amichevole del ritiro: il Napoli batte la Carrarese 2-0 in Val di Sole e il tecnico conferma che le valutazioni di mercato continueranno con calma, senza fretta.

Napoli-Carrarese, Allegri vede progressi rispetto alla prima amichevole

Gli azzurri dominano il test contro la Carrarese con una prova ordinata. Hojlund sblocca il risultato nel primo tempo con un tap-in su cross di Vergara. Nella stessa frazione Giovane trasforma il rigore assegnato per il fallo su Vergara stesso, chiudendo i conti sul 2-0. Allegri commenta così:

“Sono stati dieci giorni molto intensi di lavoro. La squadra gradualmente sta guadagnando condizione fisica. È stato un test interessante, abbiamo fatto progressi rispetto alla prima amichevole”.

Il tecnico del Napoli sottolinea il percorso in corso.

“Domani stacchiamo da Dimaro e poi riprenderemo a Castel di Sangro. Le cose procedono bene e sono cosciente di avere un gruppo di grandi valori umani e tecnici. Bisogna arrivare al 16 agosto nelle migliori condizioni.

L’intento è chiaro: costruire una base solida senza accelerare i tempi di preparazione. Il calendario dei ritiri continua secondo le tappe previste, con la squadra che tornerà al lavoro in Abruzzo.

Mercato Napoli: Allegri esclude mosse affrettate, ma resta aperto al miglioramento

La rosa attuale è ritenuta competitiva, ma Allegri non chiude la porta agli interventi.

“Ovviamente dobbiamo migliorare la condizione fisica perché tra poco il campionato sarà alle porte. Sul mercato ci pensa la società, io faccio valutazioni, la proprietà è vigile“.

Il ritorno dei nazionali rappresenta un elemento cruciale per il quadro finale.

“Siamo solamente al decimo giorno e con serenità dobbiamo continuare a lavorare su questi ritmi per raggiungere la forma migliore per l’avvio della stagione. Adesso rientreranno anche i nazionali e potremo avere un quadro più ampio per essere già al top in vista dell’esordio del campionato”.

Su De Bruyne ha infine concluso: