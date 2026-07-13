UFFICIALE – Le amichevoli del Napoli: date, orari, info biglietti e dirette TV

La stagione 2026/2027 è ai nastri di partenza. Il Napoli, come tutte le altre squadre, tornerà a preparare la stagione calcistica, e lo farà con i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Ci saranno cinque amichevoli, con di seguito la rivelazione ufficiale sulle info dei biglietti e sulla diretta TV.

Date, orari, info biglietti e diretta TV: tutto sulle amichevoli del Napoli

DATE E ORARI

Napoli-Arezzo, 22/07/2026 – h.18:00 (Dimaro)

Napoli-Carrarese, 26/07/2026 – h.18:00 (Dimaro)

Napoli-Osasuna, 05/08/2026 – h.18:30 (Castel di Sangro)

Napoli-Celta Vigo, 08/08/2026 – h. 21:00 (Castel di Sangro)

Napoli-Aris Salonicco, 12/08/2026 – h.21:00 (Castel di Sangro)



INFO BIGLIETTI – DIMARO

I tifosi presenti a Dimaro potranno assistere alle gare presso lo Stadio Comunale di Dimaro (SKI.IT Arena). I biglietti saranno acquistabili dalle ore 12 del 14 luglio 2026.

Napoli-Arezzo – Link biglietti

Napoli-Carrarese – Link biglietti



INFO BIGLIETTI – CASTEL DI SANGRO

I biglietti per le amichevoli internazionali contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco saranno in vendita dalle ore 12:00 del 17 luglio, sempre sulla piattaforma online TicketOne. Le partite saranno allo Stadio Teofilo Patini ai seguenti prezzi:

TRIBUNA – Interno 50€, U14 25€

DISTINTI – Intero 30€, U14 14€

CURVE – Intero 20€, U14 10€





COME SEGUIRE LE AMICHEVOLI IN TV

Le amichevoli saranno disponibili in diretta Pay-Per-View sulle piattaforme DAZN, Sky e One Football, alla cifra di 9.99€. Le modalità di acquisto saranno comunicate nei prossimi giorni.