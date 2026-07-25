Di Lorenzo risponde a De Bruyne e Lukaku: messaggio netto in conferenza

Giovanni Di Lorenzo ha parlato anche di De Bruyne e Lukaku in conferenza stampa. Il capitano azzurro ha commentato le parole del centrocampista e ha rivolto parole affettuose per l’attaccante.

Di Lorenzo sulle parole di De Bruyne: “Mi allineo a Manna”

Il caso De Bruyne viene commentato in modo piuttosto netto anche da capitan Di Lorenzo. Nella conferenza stampa di oggi, il terzino segue la stessa linea del direttore Manna nel commentare la sua polemica contro l’ex allenatore Conte:

“Per quanto riguarda De Bruyne mi allineo a quanto detto dal direttore. L’allenatore decide come gioca una squadra, non dobbiamo essere dipendenti da un calciatore. Lui l’ha fatta, si è messo a disposizione del gruppo e del mister, fin quando è stato disponibile ha fatto molto bene e ha anche chiuso molto bene l’anno secondo me”. Lukaku e De Bruyne durante una partita in stadio

Su Lukaku: “Lo aspettiamo a braccia aperte”

Riguardo Lukaku, il cui futuro al Napoli è ancora un rebus, capitan Di Lorenzo si esprime con toni affettuosi. Tutta la squadra resta al suo fianco nonostante le numerose voci degli ultimi mesi: