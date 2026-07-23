Manna netto su De Bruyne: “Non ho gradito le sue dichiarazioni. Sul suo futuro…”

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato di Kevin De Bruyne. Il ds del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha affermato di non aver gradito le sue dichiarazioni contro Conte, ma che il calciatore resterà in azzurro.

Nella conferenza stampa di oggi, il ds del Napoli Giovanni Manna ha toccato tutti i punti più importanti del calciomercato del Napoli. Il dirigente ha parlato anche di Kevin De Bruyne, affermando nettamente l’assenza di dubbi sul futuro del belga:

“De Bruyne non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per due anni. Non vedo la necessità di chiedersi cosa deciderà. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell’inizio della preparazione, quando arriverà si metterà a disposizione come tutti gli altri”.

Il ds azzurro non nasconde un po’ di fastidio nei confronti delle parole del calciatore contro Antonio Conte, che comunque non influiranno sulle valutazioni sul suo futuro:

“Ha avuto un’annata complicata, è stato un investimento importante in termini economici e di appeal, ha reso meno di quello che poteva. Poi è chiaro che ci portiamo degli strascichi dalla stagione precedente. Io personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, poi ne parleremo e ci chiariremo. Ma non c’è nessun problema, non si deve decidere se resta o va”.