Napoli, clamoroso ritorno in squadra? L’incredibile rumor di queste ore

Juan Jesus è tornato nel mirino del Napoli dopo gli infortuni di Buongiorno e Beukema? Secondo alcuni rumors clamorosi, Giovanni Manna avrebbe avviato un primo contatto con il difensore brasiliano appena svincolatosi dal club.

Napoli in emergenza: Buongiorno e Beukema bloccano il reparto

L’infortunio di Alessandro Buongiorno e l’incertezza sui tempi di recupero di Sam Beukema hanno creato un vuoto nella retroguardia azzurra che non può aspettare. Le alternative interne—Marianucci, Obaretin e Marin—non offrono sufficienti garanzie per coprire un’emergenza prolungata. Il calciomercato propone cifre proibitive per i centrali disponibili, bloccando le operazioni tradizionali.

In questa situazione critica, il Napoli valuta soluzioni laterali e convenienti. Giovanni Manna ha scelto di guardare anche ai svincolati di qualità, profili già pronti e a costo zero.

Juan Jesus: il ritorno a sorpresa dal passato

Il difensore brasiliano è libero da fine giugno dopo la scadenza del contratto proprio con il Napoli. Conosce perfettakmente l’ambiente partenopeo e non richiederebbe investimento economico. Un profilo che il Napoli ha salutato per la fine di un ciclo, ma che potrebbe riavvicinarsi in maniera clamorosa in una situazione di emergenza difensiva come quella attuale in casa azzurra.

Secondo i rumors circolati in queste ore, Manna avrebbe già contattato Jesus per sondare la disponibilità. Il brasiliano è stato invitato a temporeggiare prima di firmare con un nuovo club, lasciando una porta aperta a Napoli, squadra a cui è incredibilmente legato. Non sarebbe ovviamente l’opzione prioritaria, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente se le alternative di mercato non si concretizzassero.

Quale scenario attende il Napoli nei prossimi giorni?

Dipende tutto dalla velocità del mercato. Se Giovanni Manna riuscirà a trovare un difensore centrale all’altezza delle ambizioni azzurre nelle prossime settimane, Jesus rimarrà una soluzione legata ai rumors. Se invece i negoziati per profili giovani e affermati si prolungheranno o naufragheranno, il ritorno del brasiliano potrebbe diventare qualcosa di più concreto.

Il calciomercato del Napoli entrerà in una fase decisiva proprio mentre l’emergenza difensiva cresce. Juan Jesus rimane in stand-by, pronto a tornare a Napoli qualora la situazione lo richieda nel breve termine.