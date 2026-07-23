Infortunio Buongiorno, Manna spiega la strategia del Napoli: colpo in difesa?

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha delineato la strategia del club per rimediare all’infortunio di Alessandro Buongiorno. Per ora, non ci sarà un’immediata accelerata per un colpo di mercato, ma attesa per trovare l’opportunità giusta. L’attesa sarà utile anche ad avere maggiore chiarezza in merito alle condizioni incerte di Beukema.

Manna: “L’infortunio di Buongiorno ci ha colti alla sprovvista”

Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Napoli Giovanni Manna ha svelato la strategia sul mercato per rimediare all’emergenza che ha colpito la difesa azzurra. Il dirigente non nega come lo stop di Buongiorno sia stato una brusca botta nella pianificazione del club:

“Sicuramente l’infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo avendo cinque centrali più Olivera. Beukema sta facendo una terapia conservativa per smaltire la sua patologia, dovremmo riaverlo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspetterermo il rientro di Mathias che in Nazionale gioca da difensore centrale”. Giovanni Manna in conferenza stampa

La strategia del Napoli sul mercato: “Non c’è fretta”

Cambieranno le mosse di mercato? Il ds Manna predica calma e indica l’attesa come la strategia ideale. Il club aspetterà l’evolversi della situazione di Beukema e, al tempo stesso, il presentarsi di opportunità di mercato a costi contenuti: