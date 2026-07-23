Zeballos e Favasuli al Napoli? Manna svela la verità: l’annuncio

Giovanni Manna ha parlato dei possibili colpi in entrata del Napoli in conferenza stampa. Il ds ha risposto in merito ai nomi di Zeballos e Favausli, accostati con forza al club azzurro. L’interesse è confermato, ma non sono trattative al momento vicine alla chiusura.

Manna conferma: “Zeballos ci piace, ma…”

Nella conferenza stampa di oggi a Dimaro, il ds del Napoli Giovanni Manna ha svelato qualcosa in più anche sulle trattative in entrata del club azzurro, oltre che sulle uscite. Il primo nome su cui è stato stuzzicato è quello di Ezequiel Zeballos, giocatore in scadenza a dicembre col Boca Juniors e che per i rumors di mercato è pronto a rifiutare ogni destinazione pur di vestire la maglia azzurra. L’interesse viene confermato, ma non al punto di una chiusura imminente:

“Zeballos è un giocatore che mi piace, come tanti altri calciatori che abbiamo trattato negli ultimi mesi. Ci interessa, se ci saranno le condizioni per acquistarlo lo prenderemo. Altrimenti non lo prenderemo e se ci sarà la possibilità lo aspetteremo. Oggi come potete vedere siamo fermi, poi c’è questa situazione di Buongiorno che un po’ di apprensione ce l’ha creata”.

Su Favasuli: “Il vice Di Lorenzo è un tormentone”

Manna conferma anche l’accostamento al club azzurro del terzino destro Favasuli, ma stavolta la sua apertura è meno netta per questo affare. Il ds spiega infatti come la necessità di un vice Di Lorenzo non sia affatto prioritaria nel mercato del Napoli: