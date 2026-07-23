Da Anguissa a Lukaku, passando per Milinkovic e Lucca: Manna scioglie i dubbi sul futuro

Manna scioglie i dubbi sul futuro di alcuni calciatori del Napoli. Il ds azzurro si è soffermato in particolare su Anguissa, Lukaku, Milinkovic-Savic e Lucca.

Anguissa resta al Napoli, scelta rinviata su Lukaku

Intervenuto da Dimaro in conferenza stampa, Giovanni Manna ha parlato del futuro di diversi calciatori azzurri. Chiara la situazione di Frank Anguissa:

“Anguissa aveva un’opzione che noi abbiamo esercitato, è un calciatore importante. Non vedo la necessità di andare a negoziare, non è in uscita. Insieme a lui decideremo il futuro, è un calciatore fondamentale per il Napoli. Puntiamo su di lui, anche se è in scadenza: bisogna capire la volontà del calciatore e della società in che direzione andranno. Frank è un calciatore intelligente, non ci saranno problemi”.

Su Lukaku, invece, la decisikne avverrà dopo il suo ritorno dalle vacanze:

“Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l’anno scorso. Ora è reduce da un buon Mondiale. Quando tornerà, faremo delle valutazioni. Poi è chiaro che abbiamo investito tanto su Hojlund, bisognerà cercare di far collimare le cose”.

Manna: “Sceglierà Allegri su Milinkovic. Fiducia a Lucca”

La scelta su Milinkovic-Savic è nelle mani di Allegri:

“Milinkovic l’abbiamo comprato l’anno scorso. L’allenatore sceglierà la gerarchia con Meret, poi vedremo”.

Per Lucca, invece, parole di fiducia che sanno di conferma: