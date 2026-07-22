Napoli, summit tra De Laurentiis, Manna e Allegri: bloccati due acquisti

De Laurentiis arriva a Dimaro e sblocca due colpi in 24 ore. Previsto un summit con Massimiliano Allegri e il ds Giovanni Manna per chiudere le priorità in entrata.

De Laurentiis a Dimaro: il summit che cambia il mercato

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto lo Sporthotel Rosatti sulle Dolomiti per il quindicesimo ritiro consecutivo a Dimaro. L’arrivo coincide con riunioni strategiche con Massimiliano Allegri e Giovanni Manna sulle operazioni di calciomercato. De Laurentiis parlerà con l’allenatore e il direttore sportivo per affrontare il presente e il futuro della squadra: lavoro tecnico, mercato e rinnovi gli impegni principali dell’agenda presidenziale. La giornata si concluderà con la prima amichevole contro l’Arezzo allo stadio di Carciato.

Zeballos e Favasuli: due giovani per il progetto Allegri

Quale profilo cerca il Napoli sul mercato? Giovani talenti con margini di crescita e duttilità tattica. Ecco perché Manna ha bloccato Exequiel Zeballos, ala argentina in scadenza con il Boca, e Costantino Favasuli, terzino destro del Catanzaro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, entrambi gli acquisti rispondono a criteri precisi: età (22 e 24 anni) e qualità tecniche ritenute essenziali per il progetto di Allegri.

Le operazioni rappresentano una linea di continuità con le strategie passate del Napoli: investire su profili giovani anziché su giocatori già affermati. Zeballos arriva dal campionato argentino con esperienza internazionale nel Boca, mentre Favasuli proviene dalla Serie B dove ha accumulato minutaggio e visibilità. Entrambi possono integrarsi gradualmente nella rosa senza rappresentare rischi economici eccessivi.

Il summit di Dimaro sancisce una sintonia tra proprietà, allenatore e area tecnica sulle priorità estive. De Laurentiis ha approvato le scelte di Manna, certificando l’indirizzo del calciomercato del Napoli verso giovani prospettive internazionali. Le operazioni Zeballos e Favasuli diventeranno concrete nei prossimi giorni. Il Napoli lavora su più tavoli contemporaneamente per completare la rosa richiesta da Allegri prima dell’inizio della stagione.