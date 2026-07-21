Ultim’ora Sky, svelata la priorità di mercato del Napoli: quale sarà il primo colpo

Secondo Sky Sport, il Napoli vuole accelerare sul mercato: un ruolo preciso diventa prioritario, mentre l’infortunio di Buongiorno costringe il club a valutare anche i difensori centrali già in rosa.

Vice Di Lorenzo: la vera priorità del Napoli

Gli azzurri inseguono un terzino destro affidabile secondo Sky Sport. Dopo la fumata nera Khalaili, Dodo rappresenta il piano B concreto: la Fiorentina lo mantiene disponibile, sebbene la Roma abbia avanzato la propria candidatura. Giovanni Manna non può permettersi ritardi sulla fascia destra dove Di Lorenzo necessita di un’alternativa affidabile per la continuità tattica della squadra.

Parallelamente, emerge una strategia che miar ai giovani talenti. Niccolò Fortini, sempre della Fiorentina (classe 2006) rappresenta una delle opzioni più concrete monitorate dalla dirigenza azzurra. Il terzino esterno rientra perfettamente nel progetto di ringiovanimento della squadra che guarda a profili Under per presente e futuro. Accanto a Fortini figura anche Costantino Favasuli, terzino classe 2004 che ha completato la scorsa stagione con il Catanzaro: il difensore esterno è seguito da diversi club di Serie A, segnale della sua quotazione in rialzo nel mercato nazionale.

Buongiorno out: il Napoli valuta anche i centrali

Il sopraggiunto infortunio al ginocchio destro di Alessandro Buongiorno, con annessa operazione, trasforma la difesa azzurra in emergenza immediata. Il periodo di recupero sarà significativo. L’assenza del centrale crea un vuoto nella retroguardia che Allegri dovrà gestire da subito durante il ritiro a Dimaro appena iniziato. Il mercato difensivo del Napoli cambia profilo: un centrale non è più un’opzione, diventa una delle priorità assolute della finestra estiva.

Manna aveva puntato su Mario Gila, ma il Milan ha bruciato gli azzurri su quel fronte. Il club risponde con una strategia su due livelli: da un lato cercano difensori esperti e pronti all’uso, dall’altro valutano talenti giovani con prospettive di crescita. Andrea Natali del Bayer Leverkusen rientra nella seconda categoria come profilo di prospettiva monitorato nelle ultime settimane. La pressione temporale accelera i tempi decisionali: il direttore sportivo dovrà identificare il profilo giusto senza commettere errori di valutazione sotto stress.

Nei prossimi giorni il mercato Napoli definirà se Fortini o Favasuli approderanno al club partenopeo per completare il reparto difensivo sulla corsia destra. Nel frattempo, l’assenza di Buongiorno accelera anche la ricerca di un centrale di qualità per competere immediatamente. La finestra estiva offre ancora spazi significativi: Manna avrà il compito di orchestrare operazioni veloci e precise per consegnare ad Allegri una rosa competitiva e bilanciata.