Napoli-Boca, nuovi contatti per Zeballos: cosa filtra

Exequiel Zeballos rimane nel mirino del calciomercato Napoli, ma la trattativa con il Boca Juniors non decolla. Secondo il Corriere dello Sport, i contatti proseguono senza esito definitivo.

Zeballos-Napoli: accordo col giocatore, il Boca chiede ancora

L’accordo tra il club azzurro e il talento argentino classe 2002 è già stato trovato. Zeballos ha accettato un contratto di cinque anni e ha scelto il Napoli come unica destinazione, attratto anche dal legame storico tra gli azzurri e l’Argentina. Ma questo non basta: la trattativa si blocca sulla valutazione del cartellino, fissata intorno agli 8,5 milioni di euro dal club argentino.

Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, vuole accelerare i tempi. L’obiettivo è consegnare il “Changuito” già in questa sessione estiva di mercato, per permettergli di integrarsi nel progetto tecnico del nuovo allenatore. I contatti restano costanti, ma il Boca non scende dalla sua valutazione e il Napoli non ha intenzione di forzare i tempi.

Zeballos in azione con la maglia del Boca Juniors

Napoli, la rosa piena frena l’operazione: serve una cessione

Qual è il vero ostacolo? L’organico azzurro è già molto numeroso, soprattutto in attacco. Prima di dare il via libera all’arrivo di Zeballos, il Napoli deve liberare spazi attraverso almeno una cessione nel reparto offensivo. È una priorità assoluta per Manna, che non intende sovraccaricare ulteriormente la rosa.

Questo scenario spiega il ritardo nei negoziati. Il Napoli non ha fretta perché sa di dover prima risolvere altre situazioni contrattuali. Il Boca, dal canto suo, aspetta sviluppi. Nel frattempo, Zeballos attende: ha già detto sì agli azzurri, ma il trasferimento dipende da scelte organizzative che vanno oltre il semplice accordo economico.