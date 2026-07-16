Calciomercato Napoli, diktat per Manna: andranno rigorosamente acquistati questi giocatori

Il Napoli accelera sul mercato estivo con una strategia precisa: tutti i nuovi acquisti saranno rigorosamente Under 25. Due colpi sono già in fase avanzata secondo Tuttosport.

Favasuli dal Catanzaro: il terzino destro che cambia la difesa

Costantino Favasuli potrebbe arrivare a Napoli per completare la rivoluzione tattica della difesa. Il classe 2004 del Catanzaro è ormai a un passo dal club azzurro. Gli azzurri hanno proposto un contratto lungo fino al 2031 con opzione fino al 2032, un segnale di fiducia verso il giovane difensore calabrese. Lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini a giugno, Favasuli rappresenta il profilo ideale per la nuova filosofia di mercato del Napoli.

Zeballos dal Boca Juniors: 10 milioni per l’esterno offensivo

Exequiel Zeballos è l’altro nome caldo per l’attacco partenopeo. Il classe 2002 arriva dal Boca Juniors per una cifra fissa di 10 milioni di euro e potrebbe firmare un contratto quinquennale con il Napoli. La società di De Laurentiis ha accelerato le trattative per assicurarsi l’esterno offensivo argentino, confermando l’intenzione di ringiovanire la rosa con elementi già formati ma ancora in piena crescita.

Qual è la strategia dietro questo orientamento Under 25? Il Napoli punta a costruire un progetto sostenibile nel medio-lungo termine, evitando acquisti di giocatori in declino fisico. Favasuli e Zeballos incarnano questa visione: talenti già rodati nelle loro rispettive leghe, ma con ampi margini di miglioramento. La rosa azzurra avrà così un volto completamente rinnovato rispetto alla stagione precedente.

Il calciomercato prosegue con questa impronta giovanile anche per i prossimi giorni. Altri profili Under 25 sono stati sondati dalla dirigenza partenopea, mentre proseguono le valutazioni su eventuali partenze. Il progetto di Allegri passa attraverso questa rigenerazione generazionale, dove esperienza e freschezza tattica devono convivere nella stessa squadra.