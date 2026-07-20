Napoli, ottima notizia da Dimaro: ecco cosa cambia ora per Allegri

Matteo Politano e Antonio Vergara hanno ripreso gli allenamenti collettivi nel ritiro di Dimaro, smaltendo i rispettivi infortuni e mettendosi a disposizione di Massimiliano Allegri per la preparazione estiva del Napoli.

Politano recupera dalla contusione: Allegri sorride a Dimaro

L’esterno offensivo ha completamente recuperato dalla contusione che lo aveva costretto a un lavoro differenziato nelle ultime sedute. Il suo rientro nella seduta mattutina del quarto giorno di ritiro rappresenta un passo decisivo per la continuità tattica degli azzurri.

Vergara ha invece smaltito lo stato influenzale che ne aveva imposto lo stop. Il recupero contemporaneo dei due calciatori amplia significativamente le rotazioni a disposizione dello staff tecnico. La seduta di oggi ha confermato il trend positivo del ritiro, con l’organico che torna progressivamente al completo.

Napoli: il programma di Allegri procede senza interruzioni

L’obiettivo rimane invariato: mettere benzina nelle gambe e consolidare i principi tattico-atletici prima delle amichevoli. Politano ricopre un ruolo centrale nelle rotazioni offensive degli azzurri e la sua disponibilità immediata consente ad Allegri di lavorare con continuità sui meccanismi collettivi senza ulteriori compromessi. Il recupero fisico procede secondo i tempi previsti, senza ulteriori complicazioni.

Nel ritiro di Dimaro il Napoli punta ad arrivare alle prime sfide amichevoli con la rosa nelle migliori condizioni possibili. Politano e Vergara rappresentano due elementi chiave di questa fase preparatoria e il loro rientro in gruppo conferma che Allegri avrà a disposizione soluzioni tattiche complete per la stagione 2026-2027.