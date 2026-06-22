Clamoroso Meret, può lasciare il Napoli per una big di Serie A: lo vuole l’allenatore

La Juventus ha abbandonato la pista Alisson e valuta Meret come soluzione low cost per la porta: l’estremo difensore del Napoli, in scadenza fra un anno, torna nella lista di Spalletti dopo il no al brasiliano del Liverpool.

Juventus e il problema portiere: Dibu costa 15 milioni

Luciano Spalletti dovrà affrontare una scelta cruciale per la sua nuova squadra bianconera. Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha visto sfumare Alisson Becker, il portiere brasiliano che il tecnico toscano ha allenato e che preferisce restare in Champions League. L’Aston Villa chiede 15 milioni per Dibu Martinez, cifra ritenuta eccessiva per un classe 1992. La ricerca di un numero uno affidabile diventa sempre più complessa.

Gugliemo Vicario del Tottenham rimane la priorità con una quotazione di 18 milioni di euro e un contratto fino al 2028. Il portiere spagnolo piace anche agli azzurri. Ma il mercato offre alternative meno onerose che potrebbero convincere i bianconeri a cambiare strategia.

Meret e il ritorno a Torino: la soluzione economica

Da Napoli torna viva la pista che porta a Alex Meret, classe 1997, in scadenza tra dodici mesi. La situazione contrattuale dell’estremo difensore azzurro lo rende appetibile per una Juventus che vuole contenere i costi. Spalletti conosce bene il portiere campano, avendolo affrontato più volte da allenatore del Napoli.

La valutazione di Meret scende significativamente rispetto ai concorrenti, rendendolo una soluzione concreta per luglio. Il tecnico toscano ha espresso apprezzamento anche per Vanja Milinkovic-Savic, altro nome circolato negli ultimi giorni.

Il mercato azzurro: Meret tra due fuochi

Quale scenario attende Meret? Se la Juventus accelerasse, il portiere azzurro potrebbe trasferirsi a Torino in prestito o con riscatto, liberando il Napoli da un contratto in scadenza. Gli azzurri, alle prese con le questioni relative a Milinkovic-Savic, potrebbero utilizzare questa opzione per alleggerire il bilancio. Tuttavia, Spalletti potrebbe anche decidere di mantenere Meret come titolare indiscusso.

Entro agosto il quadro del calciomercato per i portieri si chiarirà. La Juventus dovrà decidere se puntare su Vicario, accettare le richieste dell’Aston Villa per Dibu, oppure virare su soluzioni economiche come Meret.