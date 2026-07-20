ESCLUSIVA- Centro sportivo Napoli, il sindaco di Afragola svela tutto: l’annuncio

Il sindaco di Afragola Raffaele Giustino ha parlato della situazione relativa ad un nuovo centro sportivo del Napoli nella sua città. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Spazionapoli.it, il massimo cittadino afragolese ha confermato le indiscrezioni, parlando di contatti pronti ad intensificarsi già nei prossimi giorni.

Intervistato in esclusiva da Spazionapoli.it, il sindaco di Afragola Giustino ha confermato le indiscrezioni relative al nuovo centro sportivo del Napoli nella sua città:

“C’è un interesse concreto per la città di Afragola da parte del presidente. Siamo ancora in una fase embrionale, stiamo valutando le strade da percorrere. Credo che il presidente stia valutando la zona afragolese per l’esistenza della stazione, l’asse mediano, gli assi autostradali e l’aeroporto vicino: è la miscela esplosiva che fanno protendere per questo territorio”.

Il sindaco afferma il suo massimo supporto per permettere il realizzarsi di questo progetto:

“È chiaro che si tratta di un’operazione di un privato: noi come amministrazione e come tifosi siamo felicissimi, poi va trovata la praticabilità. Il Comune non ha terreni di proprietà, si tratta di terreni che il Napoli dovrebbe acquistare da privati. Ma possiamo mettere in campo qualche procedura che possa andare incontro al Napoli”.

Giustino ha raccontato che i contatti si intensificheranno in tempi molto brevi:

“Abbiamo in programma un incontro in questa settimana con lo staff tecnico della città di Afragola e quello del Napoli per capire quali sono le questioni da trattare e come trattarle”.

Tanta gioia da parte del sindaco per un progetto che sarebbe importantissimo anche per la comunità locale:

“Sarebbe una cosa straordinaria, per me è anche una fede e sarebbe una soddisfazione enorme avere la squadra del cuore che si allena nella tua città. Ma sarebbe ancora più straordinario perché si tratterebbe di un investimento che può produrre una ricaduta positiva per la comunità. Da nuovo sindaco questo assume un aspetto rilevante e primario, ancor più importante della questione di essere tifoso sfegatato quale sono.

“Sarebbe un’occasione incredibile per lo sviluppo dell’area TAV, con una cittadella dello sport che può avere ricadute positive sull’intera città. Abbiamo ereditato una cattedrale nel deserto e ora abbiamo la responsabilità di organizzare quel deserto”.