ESCLUSIVA- Centro sportivo Napoli, il sindaco di Afragola svela tutto: l’annuncio

Il sindaco di Afragola Raffaele Giustino ha parlato della situazione relativa ad un nuovo centro sportivo del Napoli nella sua città. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Spazionapoli.it, il massimo cittadino afragolese ha confermato le indiscrezioni, parlando di contatti pronti ad intensificarsi già nei prossimi giorni.
Giustino in esclusiva: “Interesse concreto per Afragola”
Intervistato in esclusiva da Spazionapoli.it, il sindaco di Afragola Giustino ha confermato le indiscrezioni relative al nuovo centro sportivo del Napoli nella sua città:
“C’è un interesse concreto per la città di Afragola da parte del presidente. Siamo ancora in una fase embrionale, stiamo valutando le strade da percorrere. Credo che il presidente stia valutando la zona afragolese per l’esistenza della stazione, l’asse mediano, gli assi autostradali e l’aeroporto vicino: è la miscela esplosiva che fanno protendere per questo territorio”.
Il sindaco afferma il suo massimo supporto per permettere il realizzarsi di questo progetto:
“È chiaro che si tratta di un’operazione di un privato: noi come amministrazione e come tifosi siamo felicissimi, poi va trovata la praticabilità. Il Comune non ha terreni di proprietà, si tratta di terreni che il Napoli dovrebbe acquistare da privati. Ma possiamo mettere in campo qualche procedura che possa andare incontro al Napoli”.
Giustino ha raccontato che i contatti si intensificheranno in tempi molto brevi:
“Abbiamo in programma un incontro in questa settimana con lo staff tecnico della città di Afragola e quello del Napoli per capire quali sono le questioni da trattare e come trattarle”.
I dialoghi con De Laurentiis e le voci sullo stadio ad Afragola
Tanta gioia da parte del sindaco per un progetto che sarebbe importantissimo anche per la comunità locale:
“Sarebbe una cosa straordinaria, per me è anche una fede e sarebbe una soddisfazione enorme avere la squadra del cuore che si allena nella tua città. Ma sarebbe ancora più straordinario perché si tratterebbe di un investimento che può produrre una ricaduta positiva per la comunità. Da nuovo sindaco questo assume un aspetto rilevante e primario, ancor più importante della questione di essere tifoso sfegatato quale sono.
“Sarebbe un’occasione incredibile per lo sviluppo dell’area TAV, con una cittadella dello sport che può avere ricadute positive sull’intera città. Abbiamo ereditato una cattedrale nel deserto e ora abbiamo la responsabilità di organizzare quel deserto”.
In passato si era parlato addirittura anche di uno stadio ad Afragola, ma Giustino smentisce questa ipotesi, confermando solo i contatti per il centro sportivo:
“Il presidente non ha mai accennato alla questione stadio in quella zona. De Laurentiis ha paventato solo l’ipotesi di una cittadella dello sport. Ci sono stati due contatti telefonici, l’ultimo non più tardi di venerdì scorso e ci aggiorneremo nei prossimi giorni in videocall per affrontare i primi nodi tecnici e capire se possiamo incardinarci o meno su questa strada”.
Le prospettive del Napoli: l’amicizia con l’Afragolese
Tantissime aspettative da parte sua anche per la stagione del centenario del club azzurro:
“Ho grande fiducia. Non ero un grande simpatizzante di Spalletti e ci ha fatto vincere lo Scudetto, non ero un grande simpatizzante di Conte e ci ha fatto vincere lo Scudetto. Non sono neppure troppo simpatizzante di Allegri (ride, ndr.), quindi… Abbiamo una bella squadra, un bel collettivo, ragazzi in gamba e motivati”.
I dialoghi con il club aumenteranno anche i rapporti di amicizia con l’Afragolese, che potrebbe diventare una partner importante del club azzurro:
“Ho due squadre del cuore: il Napoli e l’Afragolese. Uno dei primi argomenti che affronterò con De Laurentiis è la possibilità di un’amichevole con l’Afragolese. Facciamo la Serie D, abbiamo un presidente straordinario che sta tentando di riportare la squadra agli antichi fasti con investimenti importanti. Abbiamo potenzialmente un tifo incredibile per la città che va solo motivato con una squadra che sa dare motivazioni: il presidente Raffaele Mosca sta facendo grandi cose”
Chiusura con una risposta ironica:
“Se si farà il Centro Sportivo e il Napoli vincerà lo Scudetto, inviteremo il mister, il presidente e i calciatori a ricevere un premio speciale della città di Afragola? Assolutamente sì, li facciamo cittadini onorari (ride, ndr). Forza Afragolese e forza Napoli sempre!”