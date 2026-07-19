Centro sportivo Napoli, De Laurentiis ha deciso: sorpasso improvviso

De Laurentiis accelera sul nuovo centro sportivo: Afragola ha sorpassato Monterusciello nelle preferenze del presidente secondo Carlo Alvino, con contatti intensi tra il numero uno azzurro e il sindaco Gennaro Giustino.

Napoli, Afragola in pole position per il centro sportivo

La corsa all’area che ospiterà la nuova struttura ha registrato un capovolgimento netto. Fino a giugno Monterusciello deteneva il vantaggio, grazie a colloqui consolidati con l’amministrazione locale. Le ultime settimane hanno però modificato gli equilibri. Aurelio De Laurentiis ha intensificato i contatti con il primo cittadino di Afragola, spostando il baricentro della trattativa verso il comune della provincia napoletana. Come rivela Carlo Alvino, giornalista che ha diffuso l’indiscrezione nel corso della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, il cambio di rotta rispecchia una strategia deliberata del presidente.

La zona individuata si estende nelle vicinanze della Stazione dell’Alta Velocità, un’area vasta e strategica che consentirebbe la realizzazione di una vera cittadella dello sport senza necessità di espansioni in altri comuni. Il sindaco Giustino potrebbe raggiungere De Laurentiis direttamente al ritiro di Castel di Sangro per accelerare i tempi e definire i dettagli della partnership.

Il centenario azzurro: la posa della prima pietra entro il 2026

La realizzazione del nuovo centro sportivo si inserisce nella visione di De Laurentiis per il centenario del club, che il Napoli celebra quest’anno. L’obiettivo dichiarato è posare la prima pietra entro il 2026, trasformando l’anniversario in un momento di svolta infrastrutturale.

Per gli azzurri, il salto di qualità passa inevitabilmente dalla proprietà delle strutture. Un centro sportivo moderno non rappresenta solo un’operazione d’immagine, ma una necessità concreta per patrimonializzare la società e permetterle di competere ai vertici del calcio italiano ed europeo negli anni successivi. La scelta infrastrutturale riflette l’ambizione di consolidare la competitività della squadra su basi strutturali solide.

La partita sul nuovo centro sportivo del Napoli prende forma concretamente ad Afragola, dove De Laurentiis sta costruendo le fondamenta della nuova era. Il coinvolgimento dell’amministrazione locale e la vicinanza alla stazione trasformano il progetto in un’operazione di rilevanza territoriale, mentre il calciomercato e le dinamiche di campo rimangono sullo sfondo di una stagione che promette di essere memorabile per il club partenopeo.