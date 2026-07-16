Rivoluzione Napoli, Allegri valuta l’addio per undici azzurri: ci sono anche due big!

Massimiliano Allegri e la dirigenza partenopea hanno avviato una valutazione sistematica della rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport, undici elementi sono finiti nel mirino delle possibili partenze per la prossima stagione.

Difesa e centrocampo: i nomi sotto esame

La rivoluzione tattica inizia dalla retroguardia. Vanja Milinkovic Savic, Mathias Olivera e Pasquale Mazzocchi rientrano nella lista dei cedibili, così come Luca Marianucci. Il nuovo progetto tecnico richiede una rivalutazione completa dei ruoli difensivi, con Allegri che avrà il compito di tracciare i profili ideali per il suo sistema di gioco. Non tutti i senatori garantiranno continuità nella formazione titolare.

A centrocampo emergono interrogativi su Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, entrambi circondati da dubbi sulle loro condizioni fisiche. In caso di addio di almeno uno dei due, il Napoli si preparerebbe all’assalto per Rios o Rabiot. Sono intoccabili, invece, nella metà campo pilastri come Lobotka e McTominay, oltre a Vergara.

Attacco frammentato: Lang, Neres e Lukaku sotto la lente

L’offensiva azzurra non è blindata. Noa Lang e David Neres non hanno garanzie di permanenza secondo la Gazzetta dello Sport. L’olandese ex Psv e il brasiliano dovranno convincere il nuovo tecnico della loro utilità. Sulle fasce esterne il Napoli intende operare una selezione severa. Fra le punte le valutazioni riguardano Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca e Giovane, arrivato lo scorso gennaio. Il belga ha un ingaggio troppo pesante, mentre gli altri due non hanno convinto la dirigenza dopo il recente arrivo. Nessuno può considerarsi al sicuro: Allegri effettuerà una pulizia della rosa per costruire il progetto secondo la sua visione.

La rosa partenopea si appresta a subire una profonda trasformazione. La dirigenza napoletana ha affidato ad Allegri il compito di indicare quali profili mantengono valore nel nuovo contesto tattico e quali rappresentano un ostacolo. Nei prossimi giorni il mercato del Napoli inizierà a muoversi concretamente, con cessioni che consentiranno di finanziare gli acquisti mirati per completare la rosa secondo le indicazioni del nuovo allenatore.