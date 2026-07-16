Mercato Napoli, il primo colpo parla italiano: Manna ha trovato l’accordo

Costantino Favasuli sbarca nel progetto del Napoli per la fascia destra: l’esterno del Catanzaro classe 2004 è il profilo che convince maggiormente De Laurentiis, come rivela il Corriere dello Sport.

Favasuli: la scelta che esclude Dodô e Khalaili

Il Napoli ha tracciato una linea netta sul mercato degli esterni. Dopo settimane di valutazioni su Dodô della Fiorentina e Khalaili, la dirigenza ha virato su un profilo completamente diverso. Favasuli rappresenta una soluzione giovane con margini di crescita concreti. L’esterno ha disputato una stagione convincente in Serie B con il Catanzaro sotto la guida di Alberto Aquilani, dimostrando qualità atletiche e capacità di coprire tutta la fascia laterale.

Non è una scelta casuale. Il ragazzo ha già mosso i primi passi nelle selezioni giovanili della Nazionale, confermando un percorso di sviluppo promettente. Per il Napoli, investire su un classe 2004 significa costruire una soluzione duratura accanto a Giovanni Di Lorenzo, senza spendere cifre eccessive sul mercato estivo.

Mario Giuffredi apre la porta: l’agente facilita tutto

L’operazione procede senza intoppi economici. A curare gli interessi di Favasuli è Mario Giuffredi, agente che ha recentemente incontrato il Napoli per il rinnovo di Antonio Vergara. Quel contatto ha probabilmente accelerato anche la discussione sul giovane esterno.

Costantino Favasuli durante la conferenza stampa al Catanzaro

De Laurentiis può affondare il colpo quando lo ritiene opportuno. Non ci sono competitori agguerriti sul ragazzo, non ci sono aste internazionali in corso. Il Catanzaro accetterà un’offerta ragionevole per cedere il suo esterno a una big di Serie A. La finestra di mercato estiva è ancora ampia e il Napoli controlla completamente i tempi della chiusura.

Cosa cambia per il mercato del Napoli

La priorità sul terzino destro è stata risolta. Il club azzurro aveva individuato la corsia destra come area critica da rinforzare, cercando un’alternativa affidabile a Di Lorenzo. Favasuli incarna esattamente il profilo cercato: giovane, fisico, con margini di miglioramento evidenti. La scelta esclude definitivamente i profili più costosi circolati fino a giugno e punta su una soluzione più sostenibile.

Il Napoli ha chiarito la sua strategia di mercato estivo: ringiovanire la rosa mantenendo equilibrio finanziario. Favasuli si inserisce perfettamente in questa logica. Nelle prossime settimane l’operazione dovrebbe concretizzarsi, lasciando spazio a Manna per concentrarsi su altri reparti.