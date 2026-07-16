Allegri non ha mai citato questo giocatore: addio in vista dal Napoli?

Mathias Olivera non è mai stato nominato da Massimiliano Allegri durante la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, mentre l’allenatore ha confermato i rientri di altri nazionali che hanno partecipato al Mondiale. L’assenza del difensore uruguaiano dalla lista dei calciatori in rientro accende i riflettori sul suo futuro.

Allegri e Olivera: il silenzio che parla

Nel corso della presentazione al Teatro San Carlo, Allegri ha scandito i cronoprogrammi di rientro per i giocatori reduci dalla competizione mondiale. De Bruyne e Lukaku, secondo le indicazioni del tecnico livornese, saranno disponibili a partire dal 5 agosto. Olivera, che ha effettivamente partecipato al Mondiale come rappresentante dell’Uruguay, non è stato menzionato. Il dettaglio non è casuale: l’omissione di un giocatore che ha disputato una manifestazione internazionale suggerisce una valutazione diversa della sua permanenza in rosa.

La scelta di non citarlo accanto ai compagni nazionali rappresenta un possibile segnale concreto sulle intenzioni di mercato. Non si tratta di dimenticanza: Allegri ha dimostrato di avere piena consapevolezza delle liste internazionali e dei tempi di rientro. L’uruguaiano resta inserito nelle possibili cessioni, una categoria che il tecnico non ha ignorato nelle sue comunicazioni pubbliche.

Olivera e l’Atletico Madrid: lo scambio che prende forma

Nelle settimane precedenti la presentazione, il nome di Olivera era stato accostato a uno scambio con l’Atletico Madrid, club dove Simeone lo stima da tempo. La formula prevedeva l’arrivo di Molina al Napoli e la partenza del difensore verso la Spagna. L’assenza dalla comunicazione di Allegri rafforza questa ipotesi di trasferimento. Il tecnico non pianifica il rientro di chi non farà parte dei suoi piani tattici.

Olivera ha rappresentato una soluzione importante nella difesa azzurra, ma il mercato estivo 2026 potrebbe segnare il termine della sua avventura partenopea. Le prossime settimane definiranno se la mancata menzione di Allegri corrisponda effettivamente a una cessione già concordata o in fase avanzata di negoziazione. Il silenzio del nuovo allenatore del Napoli su Olivera è eloquente quanto qualsiasi dichiarazione esplicita.