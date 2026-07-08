Napoli, spunta lo scambio con l’Atletico Madrid: operazione geniale!

Nahuel Molina pul arrivare al Napoli attraverso uno scambio con Mathias Olivera: come riporta la Gazzetta dello Sport, Allegri ha indicato l’argentino dell’Atletico Madrid come un possibile rinforzo.

Molina e Olivera: possibile scambio fra Napoli e Atletico Madrid

La trattativa prende forma su uno scambio tra i due difensori. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri ha chiesto espressamente Molina a Giovanni Manna durante i loro colloqui. L’argentino, attualmente al Mondiale con la sua nazionale, ha già comunicato all’Atletico la volontà di cambiare aria e rientrare in Italia. Il Napoli utilizza Olivera come chiave di sblocco: il terzino sinistro uruguaiano gode della stima personale di Diego Simeone, che lo avrebbe già cercato l’estate scorsa. I due calciatori hanno valutazioni economiche equivalenti, il che facilita l’operazione anche con un eventuale piccolo conguaglio.

Molina rappresenta un profilo che Allegri conosce da anni. Quando il tecnico era alla Juventus, l’argentino giocava all’Udinese e ha sempre attirato l’attenzione per la sua capacità di spingere sulla fascia e partecipare attivamente al gioco offensivo

Nahuel Molina durante una partita con l’Atletico Madrid

Perché Olivera potrebbe partire: le panchine e la concorrenza

Quale il motivo della cessione di Olivera? L’uruguaiano ha accumulato tante panchine nella scorsa stagione con la concorrenza di Spinazzola e Gutierrez sulla sinistra. Pur essendo un jolly tattico utile a Allegri (centrale nei tre difensori, terzino nella difesa a quattro, esterno a tutta fascia), Olivera chiede garanzie di continuità che il Napoli fatica a garantire. La sua partenza, quindi, libera spazio e consente al club di alleggerire il monte ingaggi.

La finestra per questa trattativa si aprirà dopo il 20 luglio, quando gli impegni mondiali dell’Argentina termineranno. A quel punto, Molina potrà decidere del proprio futuro con maggiore libertà. Il Napoli ha già avviato i sondaggi preliminari e la road map è chiara: cedere Olivera all’Atletico, accogliere Molina sulla fascia destra.