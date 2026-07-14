Allegri in conferenza fa sognare i tifosi sullo Scudetto: “Qui per questo…” – VIDEO

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Massimiliano Allegri in panchina con le braccia incrociate, espressione concentrata durante la partita

Quest’oggi è andata in scena la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli, svoltasi al Teatro San Carlo. Presenti, insieme a lui, De Laurentiis, Manna, Chiavelli e Edoardo De Laurentiis. Tanti temi trattati, tra cui lo Scudetto.

Allegri e il sogno Scudetto: le sue parole

Durante la conferenza stampa, non è mancato un ricordo doloroso per i tifosi partenopei. Alla guida della Juventus, il tecnico toscano, ha vinto degli Scudetti a discapito del Napoli, arrivati secondi in alcune occasioni:

“Se devo restituire qualcosa ai napoletani? Sono venuto apposta per restituire!” – ha detto Allegri ai microfoni, facendo partire un lungo applauso.

Una frase ricca di adrenalina che continua a far sognare in grande i tifosi azzurri che, anche con l’ex Juve e Milan, sanno di poter lottare per qualcosa di importante, sia in Italia che in Europa.

Allegri in conferenza stampa con microfono, dietro uno sfondo con sponsor del Napoli
Allegri durante la conferenza stampa di presentazione al Napoli

Vincere nel centenario: Allegri ci proverà

Oggi, in casa Napoli, non si è nascosta la voglia di lottare e di provare – nuovamente – a vincere. E quando al tecnico hanno chiesto gli obiettivi stagionali, lui non si è tirato indietro. A marzo si dovrà essere in corsa per tutti gli obiettivi prefissati: campionato, Champions League e Coppa Italia.

Passato Conte, con Allegri la storia vuole solo una risposta: vincere. Il Napoli indubbiamente ci proverà, magari anche rinforzandosi, soprattutto per via della concorrenza agguerrita in Serie A. Napoli e Allegri sono pronti, con i tifosi che non vedono l’ora di continuare a trionfare per le strade della città.

Di seguito, il video con le sue parole:

 

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