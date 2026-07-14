Allegri in conferenza fa sognare i tifosi sullo Scudetto: “Qui per questo…” – VIDEO

Quest’oggi è andata in scena la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli, svoltasi al Teatro San Carlo. Presenti, insieme a lui, De Laurentiis, Manna, Chiavelli e Edoardo De Laurentiis. Tanti temi trattati, tra cui lo Scudetto.

Allegri e il sogno Scudetto: le sue parole

Durante la conferenza stampa, non è mancato un ricordo doloroso per i tifosi partenopei. Alla guida della Juventus, il tecnico toscano, ha vinto degli Scudetti a discapito del Napoli, arrivati secondi in alcune occasioni:

“Se devo restituire qualcosa ai napoletani? Sono venuto apposta per restituire!” – ha detto Allegri ai microfoni, facendo partire un lungo applauso.

Una frase ricca di adrenalina che continua a far sognare in grande i tifosi azzurri che, anche con l’ex Juve e Milan, sanno di poter lottare per qualcosa di importante, sia in Italia che in Europa.

Allegri durante la conferenza stampa di presentazione al Napoli

Vincere nel centenario: Allegri ci proverà

Oggi, in casa Napoli, non si è nascosta la voglia di lottare e di provare – nuovamente – a vincere. E quando al tecnico hanno chiesto gli obiettivi stagionali, lui non si è tirato indietro. A marzo si dovrà essere in corsa per tutti gli obiettivi prefissati: campionato, Champions League e Coppa Italia.

Passato Conte, con Allegri la storia vuole solo una risposta: vincere. Il Napoli indubbiamente ci proverà, magari anche rinforzandosi, soprattutto per via della concorrenza agguerrita in Serie A. Napoli e Allegri sono pronti, con i tifosi che non vedono l’ora di continuare a trionfare per le strade della città.

Di seguito, il video con le sue parole: