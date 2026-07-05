Dimaro 2026, il Napoli accoglierà i tifosi con una sopresa: di cosi si tratta

Dimaro si prepara a ospitare il ritiro estivo del Napoli con un’installazione che celebra i cento anni di storia azzurra: una gigantografia con lo slogan “Pe’ cient’anne, benvenuti” accoglierà i tifosi all’ingresso della Val di Sole.

La società partenopea e l’amministrazione trentina hanno deciso di trasformare il primo giorno di preparazione in un’occasione di festa collettiva. Nel corso della stagione il centenario verrà celebrato con numerosi eventi, ma è proprio a Dimaro che i tifosi incontreranno per la prima volta il nuovo Napoli sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. L’atmosfera sarà quella di una ripartenza importante, con la gigantografia che rimanda ai successi passati della squadra partenopea.

Dimaro, il primo atto della nuova era Allegri

Il ritiro in Trentino rappresenta il primo step della preparazione estiva. Dopo Dimaro, gli azzurri si sposteranno in Abruzzo per la seconda fase a Castel di Sangro, completando così la tradizionale pianificazione pre-campionato. La scelta di installare la gigantografia non è casuale: ripercorre il filo conduttore dei precedenti ritiri, quando era stata già esposta una maxi foto della vittoria dello scudetto con lo slogan “Again”.

Centenario e ritiro: il Napoli celebra con i tifosi

La festa del centenario non rimane circoscritta agli uffici dirigenziali o alle comunicazioni ufficiali. I tifosi che raggiungeranno Dimaro troveranno un’accoglienza che sottolinea il peso storico del momento. L’installazione rappresenta un gesto concreto verso la base azzurra, quella che ha seguito la squadra nei momenti di difficoltà e che ora avrà l’opportunità di toccare con mano il nuovo progetto Allegri. Durante le sedute di allenamento a Dimaro, il pubblico potrà assistere ai primi lavori tattici del nuovo allenatore e iniziare a familiarizzare con eventuali volti nuovi giunti dal calciomercato Napoli estivo.

L’atmosfera di festa non cancella però le aspettative tecniche. Allegri avrà tre settimane per costruire le fondamenta della stagione 2026-27, mentre il Napoli continuerà a monitorare il mercato in entrata e in uscita per completare l’organico. Dimaro diventa così il palcoscenico dove convergono celebrazione storica e progettualità sportiva, offrendo ai tifosi un ritiro che non dimentica le radici azzurre.