Ritiro Napoli a Dimaro 2026: date, programma, amichevoli e come seguirlo

Il Napoli si prepara alla sua prima estate con Massimiliano Allegri in panchina. Appuntamento a Dimaro-Folgarida, storica location del ritiro estivo degli azzurri in Val di Sole, in Trentino. Ecco tutto quello che c’è da sapere su date, programma, amichevoli e come seguire il ritiro del Napoli nella stagione del Centenario 2026-27.

Quando inizia il ritiro del Napoli a Dimaro 2026

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro-Folgarida è previsto per la seconda metà di luglio 2026. La data di apertura del campo non è ancora stata ufficializzata dal Napoli, ma le indiscrezioni indicano un avvio intorno al 15-16 luglio, con il ritiro che si concluderà verso il 28-30 luglio. La conferenza stampa di presentazione di Allegri è confermata per il 18 luglio 2026.

La presentazione di Allegri: il 18 luglio a Dimaro

Il momento più atteso del ritiro sarà la conferenza stampa ufficiale di Massimiliano Allegri, in programma per il 18 luglio 2026 a Dimaro. Sarà la prima volta che il nuovo allenatore del Napoli parlerà pubblicamente del suo progetto, della squadra e degli obiettivi stagionali. Un appuntamento da segnare in calendario.

Non è escluso che Allegri possa apparire anche prima, il 6 luglio in occasione della presentazione della maglia del Centenario, che potrebbe diventare un evento di lancio della nuova stagione tecnica.

Le amichevoli di Dimaro 2026: avversari e date

Come da tradizione, il Napoli giocherà alcune amichevoli estive durante il ritiro di Dimaro. Gli avversari vengono solitamente scelti tra squadre di Serie B, Serie C e formazioni straniere in ritiro in Trentino. Il programma completo delle amichevoli sarà reso noto dal Napoli nelle prossime settimane.

Le amichevoli di Dimaro rappresentano ogni anno un’occasione speciale: i tifosi napoletani che raggiungono la Val di Sole possono assistere agli allenamenti e alle partite da distanza ravvicinata, spesso interagendo con i giocatori.

Come raggiungere Dimaro e dove seguire il ritiro

Dimaro-Folgarida si trova in Val di Sole, in Trentino-Alto Adige, a circa 80 km da Trento. Le principali vie di accesso:

In auto : A22 del Brennero, uscita Trento Nord, poi SS43 per la Val di Sole

: A22 del Brennero, uscita Trento Nord, poi SS43 per la Val di Sole In treno : fino a Trento, poi autobus o navetta per la Val di Sole

: fino a Trento, poi autobus o navetta per la Val di Sole In aereo: aeroporto di Verona (circa 2 ore) o Bolzano

Gli allenamenti del Napoli sono tradizionalmente aperti al pubblico (almeno in parte), con accesso gratuito o a un contributo simbolico. Il campo sportivo di Carciato, sede abituale degli allenamenti, può ospitare centinaia di tifosi sulle tribune.

Tifosi a Dimaro: informazioni utili per il 2026

Ogni anno migliaia di tifosi napoletani raggiungono la Val di Sole per seguire il ritiro. Alcune informazioni pratiche:

Alloggi : hotel e B&B a Dimaro, Folgarida, Marilleva e in tutto il comprensorio

: hotel e B&B a Dimaro, Folgarida, Marilleva e in tutto il comprensorio Clima : temperature fresche (15-25°C di giorno), ideali rispetto al caldo di luglio

: temperature fresche (15-25°C di giorno), ideali rispetto al caldo di luglio Cosa portare : sciarpa del Napoli, pazienza per le code alle firme autografi

: sciarpa del Napoli, pazienza per le code alle firme autografi Orari allenamenti: di solito mattina (10:00-12:00) e pomeriggio (17:00-19:00)

Dove guardare gli allenamenti di Dimaro in streaming

Per chi non può essere presente in Val di Sole, i canali social ufficiali del club trasmetteranno contenuti dal ritiro: allenamenti, interviste, dietro le quinte. La pagina ufficiale del club su YouTube è il punto di riferimento principale. Alcune emittenti locali trasmettono in diretta le amichevoli.

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