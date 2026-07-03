Centenario Napoli, prime anticipazioni sul film: quando uscirà al cinema

Aurelio De Laurentiis porta il centenario del Napoli al cinema con un documentario che attinge all’Archivio Luce per ripercorrere cento anni di storia azzurra.

Napoli centenario: il film che racconta un secolo

La celebrazione del primo centenario del Napoli si articola su più fronti, e quello cinematografico rappresenta il progetto più ambizioso. Il nuovo film prodotto da De Laurentiis sarà la terza produzione dedicata al club dopo i due documentari sui recenti scudetti, ma questa volta l’orizzonte temporale si dilata enormemente. Non si parla più di una singola stagione vincente, bensì di un viaggio che parte dalle origini e arriva fino ai giorni nostri, attraversando un secolo di calcio italiano visto dagli occhi partenopei.

Secondo quanto riporta Il Mattino, il documentario attingerà a materiali inediti provenienti dall’Archivio Luce, l’istituzione che conserva la memoria audiovisiva italiana del Novecento. Si tratta di una scelta strategica: quelle immagini d’epoca rappresentano il modo più autentico per mostrare come il Napoli sia cresciuto e si sia trasformato nel corso dei decenni. Le sequenze mai mostrate prima daranno al film un valore storico concreto, trasformandolo da semplice celebrazione in documento che racconti davvero come era.

De Laurentiis coinvolge i protagonisti della storia azzurra

Il progetto non è una semplice raccolta di filmati. De Laurentiis, insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al manager Tommaso Bianchini, sta lavorando per riunire le figure che hanno scritto le pagine più importanti della storia del club. L’obiettivo è dare voce a generazioni diverse di calciatori, dirigenti e personalità che hanno contribuito all’identità del Napoli.

Quale sarà l’impatto di questo documentario? Un documentario di questa portata non è solo intrattenimento. Diventa patrimonio culturale che fissa nella memoria collettiva l’eredità di un club centenario. I tifosi potranno rivedere momenti leggendari attraverso il filtro della storia, mentre le nuove generazioni scopriranno radici e tradizioni che hanno plasmato il Napoli contemporaneo. Il film arriverà nelle sale a novembre, proprio quando le celebrazioni del centenario entreranno nella fase finale dell’anno dedicato.

Il calendario dei festeggiamenti si sviluppa su dodici mesi e comprende iniziative di varia natura, tutte pensate per coinvolgere la città oltre che i tifosi sparsi nel mondo. Il documentario di De Laurentiis rappresenta il culmine narrativo di questo percorso: una sintesi visiva e emotiva di cento anni di Napoli calcio, dalla fondazione fino alla contemporaneità, dove la memoria dell’Archivio Luce si intreccia con le testimonianze dirette di chi ha indossato la maglia azzurra.