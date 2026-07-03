Abbonamenti Napoli 2026-27, l’annuncio: data d’uscita e tetto massimo per il sold out

Spuntano importantissime novità sulla campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2026-27: tutte le indiscrezioni lanciare dal Corriere dello Sport, con la data ufficiale di messa in vendita dei ticket.

Abbonamenti Napoli 2026-27: sold out confermato a 25mila

Il Napoli ha deciso di confermare il tetto massimo di 25mila abbonamenti anche per la prossima stagione, mantenendo così la politica delle ultime due annate. Nelle stagioni precedenti il sold out è stato raggiunto regolarmente, con il club che ha scelto di non aumentare la capienza destinata ai tesseri. Il 10 luglio scatterà ufficialmente la campagna abbonamenti 2026-2027, con le fasi di prelazione riservate ai vecchi abbonati che potranno rinnovare il proprio posto alle stesse condizioni.

La struttura della vendita seguirà il tradizionale schema in più fasi. Nella prima fase, gli abbonati della stagione 2025-26 avranno priorità assoluta sul rinnovamento con tariffa dedicata. Seguiranno la prelazione riservata agli ex abbonati e alle categorie speciali, quindi la vendita libera aperta a tutti i tifosi muniti di Fan Stadium Card. Il Napoli ha già comunicato che riserverà metà dei posti disponibili per la vendita di biglietti singoli a partita.

Napoli: la strategia dei 25mila abbonati nel Centenario

La decisione di mantenere il limite rappresenta una scelta consapevole del club nel periodo del Centenario. Secondo il Corriere dello Sport, il numero di 25mila tessere è stato confermato come cifra massima per garantire stabilità e continuità nella gestione della base abbonata. Questa cifra consente al Napoli di mantenere un equilibrio tra i ricavi degli abbonamenti e la disponibilità di posti per i biglietti singoli, garantendo ai tifosi saltuari la possibilità di accedere allo Stadio Maradona per ogni gara. Il Centenario del club rappresenta un momento storico che influenza tutte le scelte organizzative della società.

Quali saranno i prezzi della nuova campagna? I dettagli ufficiali verranno comunicati il 10 luglio insieme all’apertura della campagna. Come riferimento, la stagione 2025-26 ha proposto formule FULL che includevano 19 partite di Serie A più le competizioni di coppa. I prezzi per la campagna 2026-2027 dipenderanno dalle scelte di posizionamento della società e dalla situazione economica generale del club al momento dell’annuncio ufficiale.

L’acquisto degli abbonamenti avverrà esclusivamente tramite i canali ufficiali del Napoli, con accesso tramite la piattaforma web e la Fan Stadium Card obbligatoria. I tifosi dovranno possedere la tessera digitale per accedere a tutte le fasi della vendita. Nel corso del ritiro estivo a Dimaro e Castel di Sangro, il club allestirà installazioni speciali dedicate alla memoria storica del Napoli nel Centenario, con iniziative realizzate in collaborazione con partner ufficiali che contribuiranno al racconto dei vari presidenti che hanno guidato la società.