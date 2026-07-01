Centenario SSC Napoli 2026-27: storia, eventi e programma completo — Pe’ cient’anne

La SSC Napoli apre oggi la stagione del suo Centenario con un programma di eventi lungo un anno, nel segno del motto Pe’ cient’anne: un augurio che custodisce il passato e guarda al futuro. Il riferimento simbolico è il 1° agosto 1926, ma le radici azzurre affondano ancora più in profondità nella storia della città. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma del Centenario.

Quando è stato fondato il Napoli? La storia vera del club

La domanda sembra semplice, ma la risposta non lo è. Le origini del calcio a Napoli risalgono alla fine dell’Ottocento. Il percorso che ha portato alla SSC Napoli moderna passa attraverso quattro tappe fondamentali:

1906 — Nasce il Naples Cricket & Foot-Ball Club, prima esperienza calcistica organizzata in città

— Nasce il Naples Cricket & Foot-Ball Club, prima esperienza calcistica organizzata in città 1911 — Fondazione dell’Unione Sportiva Internazionale Napoli, nata da una componente dei soci stranieri del club originario

— Fondazione dell’Unione Sportiva Internazionale Napoli, nata da una componente dei soci stranieri del club originario 1922 — Le due società si fondono nel Foot-Ball Club Internazionale-Naples

— Le due società si fondono nel Foot-Ball Club Internazionale-Naples 25 agosto 1926 — L’assemblea dei soci cambia il nome in Associazione Calcio Napoli: questa è la data scelta come riferimento simbolico del Centenario

— L’assemblea dei soci cambia il nome in Associazione Calcio Napoli: questa è la data scelta come riferimento simbolico del Centenario 1964 — Il club assume l’attuale denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli

Il Centenario dunque celebra i 100 anni dall’assemblea del 1926, pur nella piena consapevolezza di radici calcistiche cittadine ancora più antiche. Un club che, come la città che rappresenta, porta con sé stratificazioni di storia.

Il simbolo del Centenario: il Corsiero del Sole

Per le celebrazioni del Centenario, la SSC Napoli ha scelto di far tornare al centro della propria identità visiva il Corsiero del Sole: il primo simbolo della storia del Club e antico emblema della città di Napoli. Il Corsiero rappresenta la passione impetuosa del popolo partenopeo — un’immagine potente che riconnette il club moderno alle sue origini più profonde.

Il suo ritorno nell’ecosistema visivo azzurro segna la volontà del club di costruire un’identità del Centenario che non sia solo celebrativa, ma profondamente radicata nella cultura napoletana. Lo stesso concetto dietro al Napoli Momentum: la forza cresciuta negli anni, che oggi racconta Napoli al mondo attraverso scudetti, Champions League e una città diventata meta di interesse internazionale.

Il programma completo degli eventi del Centenario 2026-27

Il Centenario si sviluppa lungo l’intera stagione 2026-27, con eventi che spaziano dalla presentazione delle maglie agli appuntamenti internazionali. Ecco il calendario aggiornato:

Data Evento Dove 6 luglio 2026 Presentazione maglia Home 2026/27 A bordo di MSC World Europa 10 luglio 2026 Lancio campagna abbonamenti 2026-27 Online (sscnapoli.it / TicketOne) Luglio-agosto 2026 Presentazione maglie Away e Third Durante il precampionato Estate 2026 Installazioni speciali Fan Village (con Momenti Azzurri) Dimaro e Castel di Sangro 1° agosto 2026 Grande evento con leggende azzurre Nel cuore di Napoli Autunno 2026 Uscita del film sulla storia SSC Napoli Cinema (distribuzione da confermare) Durante la stagione Due eventi internazionali per i napoletani nel mondo Da confermare 2026-27 Pubblicazione Treccani dedicata alla SSC Napoli In libreria

La maglia del Centenario: presentazione il 6 luglio su MSC World Europa

Il primo grande appuntamento ufficiale del Centenario è fissato per il 6 luglio 2026: la presentazione della maglia Home 2026/27, descritta dalla SSC Napoli come “espressione centrale dell’identità del Centenario”. La location scelta è a bordo di MSC World Europa, la nave ammiraglia di MSC Crociere, partner della SSC Napoli.

Le divise Away e Third verranno invece svelate nel corso del precampionato estivo, durante le amichevoli a Dimaro e Castel di Sangro. La collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli, garantirà installazioni speciali nei Fan Village con materiali storici del club.

1° agosto 2026: il grande evento nel cuore di Napoli

La data simbolica del Centenario — il 1° agosto 2026 — sarà celebrata con un grande evento nel cuore della città. I tifosi saranno protagonisti insieme ad alcune leggende della storia azzurra, che nel corso dell’anno prenderanno parte a diversi momenti celebrativi.

La SSC Napoli non ha ancora comunicato i dettagli dell’evento (location precisa, nomi delle leggende, orari) — tutti i dettagli verranno pubblicati su SpazioNapoli.it non appena disponibili. Segui i nostri canali per gli aggiornamenti in tempo reale.

Il film sulla storia del Napoli: in arrivo in autunno 2026

Tra le iniziative più attese del Centenario c’è il film ufficiale sulla storia della SSC Napoli: la prima produzione cinematografica che porterà sul grande schermo “il lungo viaggio del club, dai suoi albori ai giorni nostri”, come annunciato dal comunicato ufficiale. Uscirà in autunno 2026. Distribuzione e dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati.

La collaborazione con Treccani: prima volta nella storia per un club calcistico

Una delle partnership più significative del Centenario è quella con Treccani, l’Istituto della Enciclopedia Italiana, partner culturale ufficiale delle celebrazioni. Treccani — che ha celebrato i propri 100 anni nel 2025 — dedicherà per la prima volta nella sua storia una pubblicazione a un club calcistico. Due centenari si incontrano: un segnale forte di come la SSC Napoli si posizioni sempre di più come soggetto culturale oltre che sportivo.

Il Centenario oltre Napoli: gli eventi internazionali

Il Centenario non si fermerà ai confini della città. La SSC Napoli ha annunciato due appuntamenti internazionali dedicati ai napoletani e ai sostenitori partenopei nel mondo — dettagli da confermare nel corso della stagione. Un segnale della crescita globale del brand azzurro dopo le ultime stagioni di successo europeo e l’attenzione internazionale che Napoli come città ha saputo attrarre.

Domande frequenti sul Centenario SSC Napoli