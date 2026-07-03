Centenario Napoli: maglia storica e non solo, succederà per un anno intero!

Il Napoli celebra cento anni di storia con una maglia commemorativa che reintroduce il cavallino rampante, il simbolo azzurro del Fascismo poi ereditato dalla Ferrari. Le celebrazioni inizieranno lunedì 1° agosto con una cerimonia a Piazza Plebiscito.

La maglia del centenario: il ritorno del cavallino rampante

Aurelio De Laurentiis ha scelto di presentare la divisa celebrativa a bordo della Msc World Europa, segnando l’avvio ufficiale di dodici mesi dedicati alla memoria della società. La maglia home avrà uno stemma inedito che accompagnerà tutti i prodotti dell’anniversario.

Il cavallino rampante, il ‘corsiero del Sole’, tornerà a rappresentare il club dopo decenni di assenza. È lo stesso simbolo che caratterizzò il Napoli durante il periodo fascista e che successivamente divenne l’emblema della Ferrari. La scelta di recuperarlo testimonia una volontà di connessione con le radici storiche del club.

L’accordo con EA7 si rinnova fino al 2030, garantendo continuità nella produzione delle divise ufficiali. Il club continua a realizzare le proprie creazioni ‘in casa’, mantenendo il controllo creativo su un’operazione che mescola tradizione e modernità. Non si tratta di una semplice novità estetica, ma di una dichiarazione di intenti rispetto al proprio passato.

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Cerimonia del 1° agosto: la squadra incontra le leggende

La sera dell’1 agosto rappresenterà uno dei momenti clou dell’intero centenario. La squadra tornerà da Castel di Sangro e parteciperà a una grande cerimonia a Piazza Plebiscito, ribattezzata ‘notte azzurra’. Le strade della città saranno illuminate per l’occasione, creando un percorso che vedrà la rosa attuale accompagnata da molte delle leggende che hanno già calcato il campo all’interno dello stadio Maradona a fine maggio.

Quali saranno i nomi delle leggende coinvolte? ‘Il Mattino’ non specifica i dettagli, ma svela che l’evento coinvolgerà personalità che hanno segnato la storia recente del club. L’organizzazione vede impegnati il Napoli e il direttore generale Tommaso Bianchini, insieme alla Regione Campania e al Comune di Napoli.

Un palco montato in piazza centrale trasformerà la cerimonia in un evento cittadino di rilevanza collettiva.

Dodici mesi di celebrazioni e prodotti commemorativi

Il centenario non si limita a una sola serata. Il Napoli ha pianificato un intero anno di iniziative che combineranno ricordo dei pionieri con la visione del futuro. La maglia celebrativa sarà solo la prima di una lunga serie di produzioni che il club continuerà a realizzare internamente.

Ogni elemento grafico e ogni prodotto sarà contraddistinto dal nuovo stemma con il cavallino rampante, creando un’identità visiva coerente per tutta la stagione del centenario.