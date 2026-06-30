Non solo Khalaili, l’Inter irrompe per un altro obiettivo del Napoli: può saltare tutto

Mario Gila finisce nel mirino dell’Inter dopo settimane di trattative bloccate tra Napoli e Lazio. Il centrale spagnolo aveva già raggiunto un’intesa con gli azzurri, ma l’affare non decolla e ora Marotta prova a inserirsi nella corsa.

Gila: quando l’accordo con il Napoli non basta

La situazione di Gila racconta un mercato bloccato dalle pretese della Lazio. Il difensore aveva già trovato l’intesa personale con il Napoli, elemento che normalmente chiude ogni negoziazione. Ma Lotito non scende dai suoi numeri e il trasferimento rimane in stallo. Dopo l’inserimento dell’Atalanta, anche l’Inter, fiutando l’opportunità, ha deciso di bussare alla porta e mettere pressione sulla trattativa.

Il Napoli aveva scelto Gila come rinforzo per la difesa. L’accordo con il giocatore era cosa fatta. Tuttavia, la Lazio chiede una cifra ritenuta eccessiva da Manna, che ha anche provato a inserire contropartite. La soluzione non arriva e i tempi si allungano, creando spazi per altre squadre.

Inter e Napoli: chi alza la posta su Gila

L’inserimento dell’Inter complica gli scenari. I nerazzurri hanno già messo gli occhi su Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise per la fascia destra, ma non rinunciano a rafforzare anche la difesa. Gila rappresenta un profilo di livello europeo, in grado di adattarsi a qualsiasi sistema difensivo. La concorrenza tra Napoli, Atalanta e e Inter per lo stesso giocatore crea dinamiche particolari: mentre gli azzurri hanno già l’intesa con il centrale, le due squadre nerazzurre hanno risorse economiche e appeal che potrebbero convincere la Lazio a cedere.

Qual è il vantaggio reale del Napoli in questa situazione? L’accordo con Gila. Il giocatore vuole gli azzurri, ha dato la sua parola e questo è un vantaggio difficile da superare anche per l’Inter. Tuttavia, se la trattativa si protrae ancora, il rischio di uno strappo aumenta e il centrale potrebbe valutare altre opzioni.

Le cifre bloccano tutto: la Lazio non cede

Lotito continua a valutare Gila intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che il Napoli ritiene spropositata per un giocatore in scadenza nel 2026. L’Inter, se decidesse di affondare il colpo, dovrebbe accettare gli stessi termini oppure presentare un’offerta strutturata diversamente. La prossima mossa dipende dalla volontà di Manna di aumentare l’offerta oppure dalla disponibilità di Lotito a negoziare seriamente. Se nessuno dei due club decide di pagare il prezzo richiesto, Gila rimane alla Lazio e il mercato si muove su altri fronti.

Nei prossimi giorni il Napoli dovrà decidere se insistere su Gila o virare verso altri profili. L’Inter attende sviluppi, pronta a inserirsi se l’operazione dovesse sbloccarsi.