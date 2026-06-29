Khalaili, la mossa dell’Inter sorprende il Napoli: si accende il duello

Khalaili finisce nel mirino dell’Inter dopo la delusione Palestra. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri accelerano per l’esterno israeliano e provano a sorpassare gli azzurri nella corsa al giocatore.
Inter e Napoli su Khalaili: la sfida per la fascia destra
L’Inter ha individuato in Khalaili il profilo ideale per rinforzare la corsia di destra dopo le baffa subita per Palestra, trasferitosi al Chelsea. La dirigenza nerazzurra lavora per chiudere l’operazione nel minor tempo possibile, consapevole della concorrenza diretta degli azzurri. L’affare si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, con eventuali bonus legati al rendimento. Tuttavia, il Napoli rimane posizionato in modo favorevole nella trattativa, mantenendo viva la propria candidatura per assicurarsi le prestazioni dell’esterno.
Khalaili nel radar nerazzurro: una mossa tattica dopo Palestra
La trattativa per Khalaili rappresenta il primo movimento concreto della società milanese dopo lo sfumare dell’obiettivo Palestra. Gli azzurri, dal canto loro, avevano già posizionato Khalaili in cima alla lista dei preferiti per la fascia destra. Lo scontro diretto tra Inter e Napoli per questo profilo segna l’intensità del mercato, con entrambi i club determinati a rinforzare quella zona del campo.
Nelle prossime settimane il calciomercato del Napoli dovrà affrontare la sfida con i nerazzurri per Khalaili. La dirigenza partenopea rimane vigile, consapevole che l’accelerazione interista richiede una risposta immediata. L’operazione, se conclusa, rappresenterebbe un rinforzo significativo per chi riuscirà a vincere questa corsa.