Napoli, Vicario a pranzo con Manna! Svelata la cifra chiesta dal Tottenham

Guglielmo Vicario e Giovanni Manna si sarebbero incontrati per discutere del trasferimento del portiere al Napoli. Il Tottenham valuta la cessione dell’estremo difensore in azzurro.

Vicario: il pranzo con Manna accelera i tempi

Il presunto incontro tra il portiere classe 1996 e il direttore sportivo azzurro non è casuale. Vicario conosce l’interesse del Napoli e ha manifestato disponibilità al trasferimento. Dopo tre stagioni da titolare in Premier League, desidera rientrare nel campionato italiano. La stagione appena conclusa non lo ha soddisfatto pienamente, e il ritorno in Serie A rappresenta un’opportunità concreta.

Giovanni Manna ha accelerato i contatti diretti. Il summit con il portiere conferma che la società partenopea ha già avviato una vera trattativa. Non si tratta di una semplice sondaggio di mercato, ma di una mossa operativa per verificare la disponibilità del giocatore e la fattibilità dell’affare.

Tottenham: la valutazione è fissa a 20 milioni

Secondo la Gazzetta dello Sport, gli Spurs non scendono dalla richiesta di 20 milioni di euro. Con l’offerta giusta, il club londinese lascerà partire Vicario. Il prezzo è noto e definito: il Napoli sa esattamente quanto deve investire per chiudere l’operazione.

La valutazione non è irragionevole considerando l’esperienza di Vicario in Premier League e la sua giovane età. Il Tottenham ha già comunicato chiaramente le sue intenzioni di mercato. Ora dipende tutto dalle scelte del Napoli: affondare il colpo immediatamente oppure attendere sviluppi sulla situazione dei portieri già in rosa.

Meret e Milinkovic-Savic: le mosse che potrebbero sbloccare tutto

Qual è lo scenario più probabile? Il Napoli valuta se procedere subito o aspettare. Milinkovic-Savic ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita e potrebbe partire a breve. Meret rimane un’incognita sulla permanenza. Se uno dei due dovesse andare via, il club avrebbe spazi finanziari per accelerare su Vicario.

La strategia azzurra dipende dalla risoluzione di questi nodi interni. Non è una questione di disponibilità economica assoluta, ma di scelte gestionali sulla composizione della rosa. Il Napoli conosce il prezzo, conosce la disponibilità di Vicario, e ha già iniziato i contatti ufficiali. Le alternative tra i pali rimangono comunque monitorate. Le prossime settimane definiranno i tempi della trattativa con il Tottenham per il portiere italiano.