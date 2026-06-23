Napoli, il nuovo portiere può arrivare dalla Spagna: spunta la cifra

Alex Remiro entra nel mirino del Napoli come alternativa tra i pali. Secondo Il Mattino, gli azzurri valutano il portiere della Real Sociedad per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Remiro: il profilo che piace a Napoli

Il numero uno basco rappresenta una scelta interessante dal punto di vista tattico e economico. La Real Sociedad lo valuta intorno ai 10 milioni di euro, cifra molto più contenuta rispetto altri candidati per la porta azzurra. Remiro vanta oltre 300 presenze con i baschi dal 2019 e ha conquistato due Coppe del Re, certificando affidabilità e continuità nel tempo. Prima della Real Sociedad, ha militato nel Levante e nell’Huesca, contribuendo alla storica promozione dell’Huesca in Liga. La sua esperienza internazionale lo ha portato anche a rappresentare la nazionale spagnola, aggiungendo valore al profilo.

Remiro in azione con la maglia della Real Sociedad

Meret confermato: il piano del Napoli in porta

La strategia azzurra prevede il mantenimento di Alex Meret come titolare. Di conseguenza, il club starebbe valutando la cessione di Vanja Milinkovic-Savic, arrivato la scorsa estate ma che potrebbe subito andar via. Una mossa che libera risorse economiche per eventuali rinforzi in altri reparti.

Il profilo di Remiro si inserisce dunque in un contesto di riorganizzazione interna. Lo spagnolo rappresenta una soluzione affidabile e non dispendiosa per completare la batteria dei portieri, mantenendo Meret come prima scelta. Nel panorama del calciomercato internazionale, la cifra richiesta dalla Real Sociedad rende Remiro un’opportunità concreta per il Napoli, che potrebbe accelerare i contatti nelle prossime settimane per definire i dettagli dell’operazione in entrata.