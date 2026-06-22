Vicario-Napoli, l’ultim’ora di Di Marzio: l’annuncio nel podcast

Guglielmo Vicario resta nel mirino del Napoli. Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio nel podcast “Caffè Di Marzio”, il club partenopeo guarda con grande attenzione al portiere del Tottenham in vista dei prossimi sviluppi di mercato.

Vicario e il Napoli: l’attenzione resta costante

La finestra di mercato entra nella fase decisiva e Di Marzio sottolinea come questa sarà la settimana che accelererà molte trattative. Il giornalista ha individuato diversi affari pronti a sbloccarsi nei prossimi giorni, con il Napoli che continua a monitorare il profilo del portiere inglese. L’interesse azzurro per Vicario non è una novità recente, ma la conferma dell’attenzione costante della società partenopea su un profilo di assoluto livello internazionale.

Di Marzio ha evidenziato come il mercato italiano sia finora caratterizzato da “tante chiacchiere ma poche operazioni concluse”, e dunque si attende un’accelerazione significativa da parte dei club più importanti. Il Napoli rientra tra questi, con la dirigenza intenta a rafforzare la rosa attraverso operazioni mirate e di qualità.

Il ruolo di Allegri e le priorità di mercato

Massimiliano Allegri rappresenta un elemento cruciale nei prossimi sviluppi di mercato azzurri. Il nuovo allenatore avrà voce decisiva nelle scelte di rinforzo, inclusa quella relativa al portiere. Vicario, con la sua esperienza europea e le sue qualità tecniche, corrisponde ai criteri di una squadra che vuole competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle coppe.

La concorrenza per il portiere del Tottenham non manca, con la Juventus che rappresenta un’alternativa credibile sul mercato. Tuttavia, il Napoli mantiene viva la propria candidatura attraverso il monitoraggio costante della situazione. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se la pista si trasformerà in una trattativa vera e propria o resterà in secondo piano rispetto ad altre priorità di investimento.

Scenario futuro: il Napoli accelera su Vicario

Se il Napoli deciderà di spingere concretamente su Vicario, dovrà affrontare una valutazione importante del Tottenham e competere con altri club europei interessati al profilo. L’arrivo di Allegri sulla panchina azzurra potrebbe rappresentare l’elemento catalizzatore per una mossa decisa sul mercato dei portieri. Le prossime mosse della dirigenza partenopea determineranno se Vicario diventerà effettivamente il nuovo estremo difensore del Napoli o se la ricerca continuerà su altre soluzioni disponibili nel panorama internazionale.